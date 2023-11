Ventimiglia: importante sinergia tra associazioni, Arkus ringrazia Emergenza ValNervia per il cane 'Artù'

Importante lavoro di ‘squadra’ tra associazioni per salvare ‘Artù’, bernese di grosse dimensioni che, l’altra sera ha avuto un grave scompenso agli arti posteriori ed è stato aiutato dall’associazione Emergenza Valnervia OdV-Servizio Ambulanza Veterinaria.

La conferma arriva da Ivana, socia e volontaria dell’associazione ‘Arkus, un cane, un amico’ di Ventimiglia: “In un tempo di aggressività e brutalità ritengo sia doveroso fare conoscere e divulgare comportamenti, azioni e collaborazioni fra le persone ed anche fra Associazioni e le strutture mediche interessate. Chi sostiene che tra associazioni non ci si aiuta non ha ancora compreso che la collaborazione e l’empatia sono sentimenti importanti per vivere con armonia. Il caso è un esempio di buone prassi, un esempio che sa diffondere e percepire l’amore ed i sentimenti veri per gli animali ed anche per le persone che si trovano in difficoltà e nel dolore”.

Lunedì sera anche Arkus ha potuto toccare con mano tutto quanto, quando Ivana ha vissuto momenti di panico, di paura di perdere Artù, il suo bellissimo cane. Ivana è la ‘mamma’ di Artù insieme ad Eva, presidente di Arkus. Il bovaro bernese cinque anni fa è stato sottratto ad una situazione triste che avrebbe avuto una fine ancora più triste, se non fosse diventato di fatto il cane di Arkus.

Artù è ormai avanti con l’età, ha qualche problemino poichè ha quasi 13 anni, e purtroppo lunedì sera gli sono cedute all’improvviso le zampe posteriori. Ivana l’ha sollevato (pesa 56 kg) portandolo al coperto. Una prima terapia d’urto è stata possibile grazie al filo diretto con il veterinario Claudio Vecchio e la mattina successiva con il veterinario Silvio Rosati che ha attivato un intervento di urgenza per le cure e radiografia.

Un importante sostegno Arkus lo ha avuto dall’associazione Emergenza Valnervia OdV-Servizio Ambulanza Veterinaria, in particolare da Igor Cassini. L’Ambulanza è stata messa a disposizione all’alba del giorno dopo per aiutare a caricare ‘di peso’ in auto il cane e portarlo allo Studio veterinario Rosati/Vecchio di Ventimiglia. “I volontari dell’Emergenza Veterinaria – dice Ivana - hanno dato affetto e disponibilità. Hanno saputo rapportarsi con Artù con dolcezza, svolgendo il loro servizio con sicurezza, competenza e tenerezza. Il peso di Artù è stato compensato dalla sua dolcezza e simpatia. Il volontario ha dato un grosso aiuto al veterinario durante tutta la movimentazione del cane, che è tornato a casa con tante coccole e carezze”.

Ivana ha anche voluto evidenziare come l’associazione Emergenza Valnervia non ha accettato alcun compenso per il servizio (non ha convenzione con il Comune) ma ha devoluto quanto Arkus pensava meritassero, a favore della stessa associazione. “Vogliamo ringraziare per l’accoglienza e la collaborazione ricevute – sottolinea Arkus - per il dono e l’aiuto economico destinato ai cani bisognosi ed in difficoltà. E’ importante ribadire che con la collaborazione ed il rispetto è possibile creare un mondo migliore”.