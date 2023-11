Ventimiglia: due 20enni su un Suv con 10 kg di 'coca', arrestati dalla Squadra Mobile di Imperia

Due albanesi di circa 20 anni sono stati arrestati alcuni giorni fa dalla Squadra Mobile di Imperia, nel corso di un servizio antidroga a Ventimiglia.

I due sono stati trovati in possesso di circa 10 kg di cocaina abilmente nascosti all’interno di un doppiofondo creato appositamente per il trasporto, a bordo di un suv di grossa cilindrata. Alla vista di due giovanissimi su un’auto di quel tipo, ha fatto drizzare le orecchie agli agenti in servizio antidroga.

Dai primi accertamenti sul veicolo non è emerso nulla di rilevante dall’auto ma, proprio questo elemento, unito all’agitazione ingiustificata dei due, ha portato gli agenti ad approfondire i controlli. Con l’ausilio del personale cinofilo della Guardia di Finanza locale, il cane antidroga Cally ha subito segnalava la presenza della coca.

La droga era nascosta in uno sportello in metallo ricoperto da moquette, munito di pistoncino idraulico per l’apertura che dava l’accesso ad un vano creato nel sottoscocca ove erano stati nascosti 9 pacchi di cocaina per un peso complessivo lordo di 10,276 kg.

I due albanesi sono ora in carcere ad Imperia.