Riva Ligure: è morta Franca Nuvolone, mamma del Senatore Gianni Berrino

E’ morta nella notte Franca Nuvolone, mamma del Senatore Gianni Berrino. A darne l’annuncio lo stesso esponente politico di Fratelli d’Itala dai suoi profili social: “Addio Mamma – scrive - so che mi e ci proteggerai come sempre hai fatto nella vita. Ti devo tutto ed il vuoto è già incolmabile”.

Poco dopo arriva anche il cordoglio della Lega di Imperia per la scomparsa della mamma del Senatore Berrino, da Antonio Federico, segretario provinciale “A nome di tutto il direttivo e tutti gli iscritti esprimiamo le più sentite condoglianze e la propria vicinanza al Senatore per la perdita della cara mamma Franca. Il nostro pensiero, in questo momento di dolore va alla famiglia Berrino alla quale inviamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza”.

A Gianni Berrino vanno le più sentite condoglianze e la vicinanza della nostra redazione.