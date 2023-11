Autovelox ad Arma di Taggia: la pratica va avanti, sarà attivo a inizio 2024

Entro inizio 2024 il primo autovelox di Taggia sarà attivo. Questa la previsione fatta dal Comune che attraverso il comando di Polizia Locale sta seguendo l'iter autorizzativo.

L'impianto sarà collocato in via Aurelia Ponente nei pressi della galleria che collega Bussana ad Arma di Taggia dove attualmente il limite è di 50 km/h. Il Comune è in attesa di formalizzare alcuni passaggi con Enel e Anas ma ormai l'iter è in dirittura d'arrivo.

In prima battuta l'autovelox sarà operativo solo in presenza della pattuglia della polizia locale. In modo da renderlo operativo e abituare l'utenza stradale a prestare maggiore attenzione in uno dei tratti più noti per incidenti. In seconda battuta il Comune chiederà l'autorizzazione alla Prefettura per l'uso automatico quindi anche non in presenza di personale.

In questo modo il velox sarebbe operativo sempre esattamente come il rilevatore di velocità presente sempre sull'Aurelia, a Sanremo. Non sarà l'unico apparecchio, infatti, sempre a breve dovrebbe arrivare sempre su Taggia, un secondo autovelox, installato dalla Provincia sulla SP 548.