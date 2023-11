Un 26enne di Ventimiglia è stato trovato senza vita, questa mattina in una struttura di riabilitazione, la 'Fattoria Terapeutica', dove si trovava in via Genova a Savona.

Al momento non sono chiare le cause della morte. Sul posto è presente la polizia scientifica. Sono stati gli altri ospiti della struttura a dare l’allarme mentre il Pm Claudio Martini ha disposto l'autopsia sul corpo del giovane.