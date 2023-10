Taggia, si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi delle scuole primarie: eletto il sindaco e il vicesindaco

Si è svolta questa mattina la prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) delle scuole. Hanno partecipato gli studenti delle scuole primarie di Arma di Taggia, Levà e Taggia, seguiti dalle maestre e dagli assessori Barbara Dumarte e Manuel Fichera.

Durante questa prima riunione i giovanissimi consiglieri comunali hanno eletto il sindaco e il vicesindaco dei ragazzi: rispettivamente Laura Calvini e Martina Schiavi.

“Si tratta di un momento importante di crescita,” commentano gli assessori Dumarte e Fichera. “Questi ragazzi sono il nostro futuro; qualcuno di loro, un domani, potrebbe ricoprire il ruolo di amministratore pubblico. L’esperienza del CCR è un modo per avvicinarli in maniera semplice, ma attiva, alla vita in comunità. In questi mesi impareranno come funziona un Comune e l’importanza che l’ente ricopre nella vita di tutti i giorni.”

A completare il CCR 2023/2024 delle scuole primarie sono i consiglieri: Paolo Lucchese, Elia Guardiani, Basma Habibi, Eleonora Bisato, Juliet Zhu, Giorgia Romeo, Mattia Ozenda, Camilla Rodi, Tommaso Lanteri, Allegra Ghilardi, Gabriel D'Agui, Andrea D'Agui, Caterina Siffredi, Serena Bianco, Luca Lanfranchi, Fjodor Sharka, Alessio Palagi, Francesca Ruggiero.

Ha partecipato alla cerimonia di insediamento anche il vicesindaco del Comune di Taggia, Espedito Longobardi.