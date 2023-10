Sanremo: con l'auto contro un muretto in corso Inglesi, mobilitazione di soccorsi

Incidente nella notte a Sanremo. Un'auto con a bordo una donna di 55anni è andata a sbattere contro un muretto in corso Inglesi. La richiesta d'aiuto è scattata intorno a mezzanotte e la centrale del 118 ha inviato sul posto un equipaggio di Matuzia Emergenza ed è stato chiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo che aveva iniziato a fare fumo. La donna è stata trasportata in ospedale a Sanremo per accertamenti. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della polizia locale.