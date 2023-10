Speciale Weekend: le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi, che in ogni parte d’Italia vestono le nostre colline è l’esperienza inedita e unica della Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, una iniziativa promossa dall’Associazione Città dell’Olio domenica 29 ottobre in 161 città italiane. Ogni Comune aderente ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici.

In provincia di Imperia i paesi interessati dall’evento sono: Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Arentino, Imperia, Pieve di Teco, Taggia.

La comunità di Bajardo propone un suggestivo percorso tra fasce e stradoni, ulivi e macchia mediterranea. Durante la camminata una guida illustrerà l'importanza dell'olio fin dai tempi più remoti. La visita si concluderà presso un'azienda olivicola dove sarà presentato il volume ‘La disciplina giuridica del marchio nel settore agroalimentare: Dop, Igp, Made in Italy, Prodotti Liguri e focus sull'Oliva Taggiasca’ dell'imperiese Eleonora Rubino. Subito dopo il tradizionale aperitivo con degustazione di bocconcini a base di olio. L'appuntamento è per domenica mattina alle ore 9 presso la chiesetta di San Rocco.



A Castel Vittorio la passeggiata tra gli olivi a piedi con sosta in oliveta prevede il ritrovo presso Piazzale Busciun alle ore 8, partenza della camminata alle ore 8.30. A metà percorso sosta in uliveto con piccolo ristoro. Alle 12.00 degustazione prodotti tipici e assaggio olio evo a cura della società agricola agrituristica Dau Casteé. Alle 12.30 possibilità di pranzo presso area festeggiamenti Busciun.

La Camminata tra gli Olivi di Ceriana prevede una passeggiata tra gli olivi, la visita ad un antico frantoio e la degustazione di prodotti del territorio: olio, vino e formaggi. Il percorso si dipana lungo i vicoli più caratteristici del paese e presso alcune delle chiese più rappresentative, Regione Nave, Regione Tre sö, Zangala, Santa Lucia, Sant’Antonio, con giro ad anello e rientro in paese. Dopo il pranzo libero si può partecipare alla Festa della Castagna ‘Festa de rustie’ con possibilità di degustare castagne arrostite e panino alla cerianasca con salsiccia di Ceriana, prodotto tipico locale.



Il Comune di Cervo per l’occasione organizza un’escursione guidata al Parco del Ciapà e una visita all'azienda Luppolio in compagnia di un coltivatore cervese di Olio extravergine di oliva monocultivar ‘Taggiasca’ (ritrovo Piazza Al Castello h. 10). Nel pomeriggio è prevista un’esibizione dal vivo dell’artista Fulvio Semenza, l’artigiano che realizza sculture in legno partendo dai rami di ulivi secolari (Piazza al Castello h. 14.30). Seguirà poi la mostra fotografica sul tema ‘L’olio e l’ulivo’, concorso amatoriale per promuovere e valorizzare il patrimonio olivicolo del territorio in Piazza Alassio.

La Camminata a Chiusavecchia inizia con ritrovo presso l’Antico Frantoio Roccanegra alle ore 9.30 a seguire colazione all’interno Antico Frantoio. Si prosegue poi con sosta per la visita al Santuario Madonna dell’Oliveto. Rientro in centro paese e pranzo presso il Ristorante nazionale con menù dedicato all’olio nuovo. A tutti i partecipanti verrà regalato un cappellino.



Il percorso di Diano Castello parte dal loggiato dell’antico borgo, dopo aver velocemente ammirato i principali edifici e chiese del centro storico, attraversando i tipici ‘caruggi’ ci si avvierà all’interno degli uliveti, percorrendo caratteristici vicoli e scale immerse nel verde, dal quale ammirare scorci sul golfo e sulla vallata, seguendo la rotta dei numerosi percorsi escursionistici presenti in zona. Si prevede una visita ad un frantoio o ad una azienda agricola, così come la possibilità di organizzare una escursione per bike ed e-bike. È inclusa la visita alle Chiese e alle Lone del centro storico.



A Diano Arentino è prevista una passeggiata con partenza alle 9.30 e ritrovo alla chiesetta di San Carlo, in via Grillarine. La mattinata proseguirà in frantoio grazie all’ospitalità dell’azienda Beronà. Mentre i bambini potranno partecipare ai lavori di raccolta nell’uliveto e osservare il funzionamento del frantoio, i grandi potranno seguire la presentazione della guida ‘111 luoghi della Riviera dei fiori che devi proprio scoprire’ con gli autori Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. Per partecipare è necessario prenotarsi (i posti sono limitati) telefonando al numero 0183 43048 (da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30).



E arriviamo nel capoluogo della provincia: la città di Imperia. La Camminata tra gli ulivi parte dalla sede del Circolo Manuel Belgrano – Frazione Costa D’Oneglia e attraversa il paese per immettersi poi sul percorso in mezzo agli ulivi. Quasi in fondo al paese si incontra la Chiesa di San Sebastiano, situata a nord ovest del paese. Il percorso di 1 ora e 30 minuti si concluderà con un break con prodotti tipici.



Il percorso a Pieve di Teco inizia percorrendo un’antica mulattiera che in passato costituiva e rappresentava l’unica via di collegamento tra Pieve di Teco e la frazione di Lovegno. Proseguendo lungo la via, si raggiunge un quadro panoramico che acconsente di ammirare le bellezze dell’Alta Valle Arroscia. Successivamente si percorre un breve tratto sulla strada Provinciale per Lovegno, con visita di un Frantoio a conduzione familiare. Di rientro, verso il capoluogo, si potrà ammirare, in Località Ligassorio, la Chiesetta di San Bernardo, costruita nel Settecento, su resti di una risalente Chiesa Romanica dove sono conservati due affreschi del Tempo. Sul sagrato antistante la Cappella suddetta, verrà allestito un rinfresco a base di pane e olio ed altri prodotti locali.

Concludiamo con la Camminata di Taggia, uno dei più antichi ed illustri centri della Riviera di Ponente. Questa località dà il nome alla più celebre varietà di oliva ligure, la ‘taggiasca’, poiché la tradizione vuole che i monaci benedettini abbiano qui introdotto, nel lontano XII secolo, la coltura dell’olivo. Insieme alla prof.ssa Raffaella Asdente si conoscerà il territorio e la storia olivicola locale con visita dei luoghi di maggiore interesse storico-artistico. Si partirà alle 9 da Piazza Cavour. Alle 11.30 è previsto un incontro con la LILT (Lega Italiana contro I Tumori). Interverrà il Presidente Dr. Claudio Battaglia sul tema ‘Camminiamo in salute’. A seguire momento di degustazione dell’olio evo, del vino Moscatello di Taggia e dei prodotti locali a cura della Pro Loco di Taggia.

Passiamo ai protagonisti delle sagre di questo fine settimana: le zucche e le castagne.

Dopo cinque anni, oggi dalle ore 18.30, torna a Rezzo la ‘festa delle Babacce’, termine dialettale che indica le zucche che ridono. Protagoniste indiscusse dell’evento sono appunto le zucche che, intagliate e illuminate, che faranno capolino sulle soglie delle abitazioni lungo tutto il paese. Per i caruggi verrà allestito un percorso con tappe culinarie e di intrattenimento per grandi e piccoli. Dalle 22.30 la festa proseguirà con un dj set. Alle 22.30 una giuria sceglierà la ‘babaccia’ più originale, una categoria d’eccezione è quella dei ‘furesti’: chi, pur non abitando a Rezzo, ha portato in concorso la propria zucca. È disponibile anche il servizio navetta gratuito.

Sanremo si prepara a festeggiare l'evento più ‘pauroso’ dell’anno con un doppio appuntamento: sabato 28 e domenica 29 ottobre l’appuntamento è con ‘Halloween – Piccoli brividi’ nella bella ed evocativa cornice di San Romolo. La festa si articolerà su due giorni, dalle ore15 alle 18, con giochi, letture, intaglio delle zucche, bacchette e lanterne magiche, laboratori creativi, ‘degustazione di sangue di drago’ e molto altro ancora, il tutto sul prato di San Romolo, ai margini dello splendido bosco della frazione.



Nella Piazza della Chiesa di Deglio Faraldi (frazione di Villa Faraldi), alle 14.30 è in programma una Castagnata a cura della Proloco dei Faraldi, dove non mancheranno le tipiche frittelle di mele, dolci e bevande per tutti. Si potrà partecipare alla decorazione e all’intaglio delle zucche e realizzare un bellissimo oggetto decorativo per la festa di Halloween. Ci saranno delle bellissime zucche da decorare, fino ad esaurimento scorta, ma si consiglia comunque di portare da casa la propria, per essere sicuri di poter partecipare insieme al laboratorio.



Concludiamo con una notizia di sport ma di quello spettacolare. Stiamo parlando della Urban Downhill 2023 che torna oggi nella città dei fiori ad animare il centro e la Pigna. L’accoglienza dei partecipanti è fissata per sabato mattina dalle 8, quando inizierà la consegna numeri e la ricognizione del percorso. Quindi, dalle 9.30 alle 11.30 si svolgeranno le prove libere mentre, alle 13.30 le prove cronometrate. Alle 17 partirà la prima manche e alle 20 la seconda. Alle 21.30 sono previste le premiazioni. Il percorso prevede, come gli anni scorsi, la partenza ai piedi del sagrato della Madonna della Costa e, quindi, dopo il passaggio dai giardini Regina Elena, il transito in: via Tapoletti, via Santa Maria, piazza e via Capitolo, via Prudenza, piazzetta dei Dolori, rivolte San Sebastiano, piazza Cassini, via Palazzo per concludersi in piazza Borea D’Olmo.





