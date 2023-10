Ventimiglia aderisce alla ‘Settimana Anticontraffazione 2023’

La città di Ventimiglia partecipa alla ‘Settimana Anticontraffazione 2023’, in corso a livello nazionale dal 23 al 27 ottobre su iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata al contrasto al mercato del falso .

La città di Ventimiglia da lungo tempo è interessata a questo fenomeno, legato in particolar modo al tema dell’abusivismo commerciale, e per questo l’impegno delle istituzioni continua con la creazione di una sinergica collaborazione, anche a livello internazionale, con esperti del settore, con le associazioni di categoria, le forze dell’ordine e la polizia Locale, nell’ottima di un maggiore rapporto tra soggetti pubblici e privati.

“Ci siamo confrontati, insieme al Sindaco Di Muro e al Presidente Nazzari, con Confesercenti e Confcommercio, con il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Salvini, e col Comando di Polizia Locale al fine di creare un gruppo di lavoro, in base alle esperienze e alle azioni intraprese dalle istituzioni pubbliche e private nella prevenzione e nella lotta del fenomeno – afferma il vicesindaco di Forza Italia e assessore al Commercio, Marco Agosta - "Vogliamo sviluppare un'attività di sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori, a tutela della proprietà intellettuale ma anche come argine a salvaguardia della salute pubblica e dei diritti dei lavoratori e delle imprese. Ci stiamo organizzando per ostacolare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, insistente soprattutto il venerdì, giornata del mercato, e più in generale nelle strade del centro durante la settimana, anche con controlli a monte sulle reti di trasporto ferroviario e sugli autobus. Abbiamo chiesto, inoltre, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, maggiori e più rigorosi controlli nei confronti dei parcheggiatori abusivi, già oggetto di denunce e ordini di allontanamento, problema fastidioso e certamente non meno importante”.