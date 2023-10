Vallecrosia: all'Oratorio Don Bosco si festeggia Halloween, la proposta per i bimbi di elementari e medie

Dolcetto o scherzetto? L 'oratorio Don Bosco Vallecrosia si prepara alla festa di Halloween, grandi giochi, travestimenti, maghi e streghette, pozioni, truccabimbi e tanto altro a partire dalle ore 17, del 31 ottobre.



"Il pomeriggio è dedicato ai piccoli dalla 1ª alla 5ª elementare che parteciperanno ad un grande gioco immersi in un mondo fantastico popolato da vari personaggi buoni da aiutare e cattivi da sconfiggere, ma non solo; anche i più piccoli potranno provare Truccabimbi, pozioni, il pentolone delle paure, ecc per concludere il pomeriggio insieme, non può mancare la pentolaccia di halloween. - spiegano dall'Oratorio - Per i più grandicelli dalla 1ª media invece, vi aspettiamo dalle ore 20:30 per passare insieme una vera serata a tema con la horror house, il corridoio delle paure, e tanto altro. Sarà possibile cenare con crepes dolci e salate e sperimentare pozioni di vario genere. Insomma tutto è pronto, vi aspettiamo".