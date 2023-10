Come azzerare iPhone, tutto quello che devi sapere e i programmi per farlo

In questa guida ti illustreremo il metodo migliore per azzerare iPhone. Ti porteremo a conoscenza di tutti i passaggi necessari per resettare l’Iphone, le opzioni preliminari e tutta una serie di accorgimenti che ti saranno utili nel caso tu voglia effettuare quest’operazione.

Ti faremo conoscere PassFab iPhone Unlock, un potente software in grado di resettare iPhone e fare molto altro. In più ti spiegheremo anche altri metodi più tradizionali come ad esempio l’utilizzo di iTunes o iCloud. Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo. Alla fine di questa guida saprai come azzerare iPhone senza alcun problema.

Parte 1: Perché azzerare iPhone

Ci sono vari motivi per sapere come azzerare un iPhone ed effettuare la cancellazione dei dati presenti sullo smartphone. La più probabile è quella di vendere il tuo dispositivo per magari passare a un modello più recente e performante. Altre volte potresti volerlo fare perché hai avuto qualche malfunzionamento sul tuo smartphone e vorresti provare a risolverlo resettandolo.

Se questi sono i tuoi motivi, in questa guida scoprirai qual è l’opzione giusta da selezionare e quali programmi usare per sapere come resettare iPhone. Non ti preoccupare, non serve nessuna conoscenza informatica avanzata anche se non sei assolutamente pratico di nuove tecnologie e PC. Seguendo i nostri consigli in poco tempo riuscirai a resettare il tuo iPhone semplicemente.

Parte 2: Operazioni preliminari prima di resettare iPhone, Backup dei dati importanti

Prima di addentrarci nel vivo dell’operazione e spiegarti come azzerare iPhone per riportare il tuo smartphone alle impostazioni di fabbrica, devi considerare alcune operazioni preliminari. Una su tutte il backup dei dati importanti.

Così facendo avrai sempre a tua disposizione una copia di quello che è presente sul tuo iPhone, recuperando così facilmente foto, applicazioni, dati, impostazioni e tutto quello che hai voluto inserire nella tua copia di backup.

Ecco cosa devi fare:

· In primo luogo prendi il tuo smartphone, vai alle impostazioni iOS e premi quindi sul tuo nome che è visualizzato in alto. Ora tocca la voce iCloud, scegli quindi l’opzione Backup iCloud assicurandoti che la levetta sia impostata su ON come da immagini sottostanti. Verifica quindi la data del tuo ultimo backup e se lo vuoi tocca l’opzione Esegui backup adesso per avere a disposizione una copia aggiornata.

Puoi anche fare un backup collegando il tuo iPhone con il cavo Lightning e continuare su Finder di Mac o iTunes di Windows.

Se vuoi azzerare iPhone per venderlo ricordati anche di dissociarlo dal tuo ID Apple. Puoi farlo direttamente dal tuo smartphone andando sulle impostazioni iOS, toccando il tuo nome in alto e cliccando quindi sul pulsante Esci. Adesso potrai scegliere se avere una copia dei tuoi contatti, promemoria, calendari e dati di Safari quindi premi nuovamente il pulsante Esci.

Parte 3: Utilizzare PassFab iPhone Unlock per azzerare iPhone

Eccoci quindi giunti al momento cruciale, quello di azzerare iPhone. Il metodo migliore per farlo è quello di servirsi di n programma di terze parti come PassFab iPhone Unlock che ti garantisce, tra le altre opzioni disponibili, di resettare iPhone in un modo estremamente semplice e sicuro. Ecco i passaggi che devi effettuare per utilizzarlo:

1. Scaricare PassFab iPhone Unlock. Installalo sul tuo computer e lancia il programma. Nella schermata che si aprirà vedrai quattro caratteristiche importanti del software e i suoi funzionamenti. Clicca su “Inizia” e vai quindi al passaggio successivo.

2. Collega adesso l’iPhone che vuoi resettare al PC tramite cavetto USB e, quando pronto, clicca su “Avanti”. Come puoi vedere rimuovendo la password dello schermo tutti i dati andranno cancellati e potrai utilizzare il backup per ripristinarli.

3. Adesso dovrai scaricare e salvare il pacchetto firmware. Scegli quindi il percorso e fai click sul pulsante Download. Occorrerà del tempo, questo dipende dalla velocità di connessione della tua rete Interne.

N Note importanti:

- Sii sicuro di avere almeno 7 GB di spazio sul tuo hard disk per scaricare il firmware.

- Se hai dei problemi, puoi scaricarlo tramite Browser web cliccando sul pulsante “Clicca qui”.

- Se vuoi accedere ad un’altra interfaccia fai click sul pulsante “import local firmware”.

4. Rimuovi il codice di blocco della schermata. Così facendo azzererai il tuo iPhone. Successivamente potrà essere impostato un nuovo codice, un Touch ID o Face ID.

Una volta terminato il download del firmware ti troverai su questa schermata clicca su “inizia a rimuovere".

Attendi il completamento dell’operazione. Adesso hai resettato e azzerato il tuo iPhone con successo!

Leegi anche: Resettare iPad facilmente

Parte 4: Come resettare iPhone con iTunes

Puoi anche utilizzare iTunes per resettare iPhone, ripristinandolo alle impostazioni predefinite. Ricordati che anche in questo caso perderai tutte le informazioni e le impostazioni. Fortunatamente iTunes esegue un Backup prima del ripristino.

Ecco i passaggi che devi seguire:

- Collega il tuo iPhone al Computer tramite cavo USB, USB-C o connessione Wi-Fi.

- Nell’app iTunes clicca su Dispositivo.

- Clicca adesso su ripristina e segui le istruzioni sullo schermo.

Parte 5: Come azzerare iPhone con iCloud

Adesso ti spiegheremo come resettare iPhone con iCloud. Quest’opzione è valida se utilizzi ICloud e Find My (trova il mio iPhone. Ricordati che potrai utilizzare Find My solo se è abilitata sullo smartphone che intendi inizializzare. Questo deve anche essere collegato a Internet. Ecco i passaggi in breve:

- Appurato che usi iCloud e Trova il mio iPhone vai su iCloud.con/find o direttamente all’applicazione Dov’è da un altro dispositivo. Seleziona quello che vuoi resettare.

L’app Find My apre una schermata come quella riportata in quest’immagine.

- Una volta scelto l’iPhone da resettare, clicca su Inizializza, quindi su Rimuovi dall’account.

Conclusioni:

Ora sai come azzerare iPhone, conosci i migliori metodi e come hai visto l’operazione non richiede particolari conoscenze. Il metodo che ci sentiamo di consigliarti è quello di PassFab iPhone Unlock, in quanto è estremamente semplice e potente. In più oltre che a permetterti di resettare iPhone ha anche molte altre funzionalità che possono esserti utili in futuro per tutti i tuoi dispositivi Apple.