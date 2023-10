Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 27 a domenica 29 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 27 OTTOBRE



SANREMO

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

11.55. 40° Campionato Invernale di vela West Liguria - Trophee Grimaldi con segnale di avviso per la regata Sanremo – Cala del Forte (Ventimiglia). Partenza dal porto vecchio (info)

17.00. Per ‘Ottobre di Pace 2023’, ‘Uno sguardo sull'Africa’: incontro con l'imam della Moschea di Sanremo Alaa Ramzi, con la testimonianza della volontaria Serena Ferrari sulla sua esperienza in Etiopia. Palazzo Roverizio, Via Escoffier, ingresso libero



18.30. Veglia silenziosa e senza bandiere di Amnesty International per chiedere la protezione di tutta la popolazione civile. Via Escoffier (angolo Via Matteotti)

18.30-19.30. Accrediti atleti per la Urban Downhill Sanremo (più info)

20.30. ‘Diver Singing’: nuovo format di intrattenimento sotto la direzione artistica di Alex Penna accompagnato da un menù gourmet promozionale a soli 20 euro. Presenta Agostino Orsino (anche il 3 novembre). Impekabile, pista ciclabile km 16 a Bussana, info 348 876 2060

IMPERIA



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



16.30. Festa di Halloween alle Ferriere: giochi e animazione con l'immancabile gara di zucche intagliate + Gara di zucche intagliate con premi: partecipa con la tua zucca + Pesca nella scatola misteriosa Merenda per tutti i mostri + Grande giro ‘dolcetto o scherzetto’ tra i negozi della zona. Campetto di Via Gibelli



16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)

17.00-19.30. Corso di formazione gratuito per volontari dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri). Aula Magna dell’Ospedale (lunedì, mercoledì e venerdì sino al 31 ottobre), info e iscrizioni 329 6621706



18.00. Evento ‘Una mattonella per il Centenario’ nell'ambito dei festeggiamenti per i cento anni della Città di Imperia + inaugurazione mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4



21.00. Nell’ambito della VII edizione del Festival della Cooperazione Internazionale ‘Mare Omnium’, ‘C'era una volta in Italia - Giacarta sta arrivando’: proiezione film di Federico Greco e Mirko Melchiorre sulla distruzione del sistema sanitario pubblico (e non solo) con intervento di alcuni rappresentanti del movimento ‘Fridays for Future’. Centro Sociale La Talpa e l'Orologio, Via Argine Destro 625, Zona Barcheto

BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre

20.30. ‘I legami affettivi con le figure genitoriali e la loro fondamentale importanza nella crescita dei bambini’: incontro gratuito tenuto dalla psicoterapeuta Guendalina Dona. Sede dell’Associazione Noi4You, via Firenze 1, info 334 9999304

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3a rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

ANTIBES



15.00-21.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’: espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 29 ottobre (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dal Emmanuel Pilon e Amaury Bouhours, rispettivamente chef del ristorante ‘Le Louis XV – Alain Ducasse, Hôtel de Paris a Monte-Carlo’, e chef del ristorante ‘Le Meurice Alain Ducasse’ a Parigi. Ristorante ‘Louis XV - Alain Ducasse’, Hôtel de Paris (info)



NICE



21.00. Festival de Guitare 2023: esibizione di Clive Carroll & Kyran Daniel. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 ottobre (più info)





SABATO 28 OTTOBRE



SANREMO



8.00. Urban Downhill Sanremo: Accrediti (h 8) + Prove libere (h 9.30/13.30) + Qualifiche (h 13.30) + Partenza prima manche (h 17) + Partenza seconda manche (h 20.30) + dalle 21.30, premiazioni e a seguire Pasta Party (più info)



9.00-18.30. ‘La trasmissione del Sapere in medicina in ottica di genere’: convegno interregionale delle Sezioni Liguri e Piemontesi dell’Associazione Italiana Donne Medico, AIDM sul problema di come il genere influenzi la pratica medica, la ricerca e l'istruzione, e come occorra migliorare l'equità e la qualità dell'assistenza sanitaria. Teatro dell’opera del Casinò (locandina con il programma)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

11.55. 40° Campionato Invernale di vela West Liguria - Trophee Grimaldi con segnale di avviso per la regata Cala del Forte a Ventimiglia - Monaco. Partenza dal porto vecchio (info)



15.00-18.00. ‘Halloween-Piccoli Brividi’: giochi, letture, intaglio delle zucche, bacchette e lanterne magiche, laboratori creativi, 'degustazione di sangue di drago' e molto altro ancora (partecipazione a turni fino a esaurimento materiale) A cura dell’associazione Talea. Frazione San Romolo, anche domani

15.30. Conferenza di Monsignor Crepaldi, dal titolo ‘Le sfide del tempo presente e l’impegno sociale e politico dei cattolici’ con dibattito, domande e dialogo con i presenti. Villa S. Giovanna d’Arco, via Carlo Pisacane, 2, info 349 424 0020

19.00. ‘Musica dei paesi nordici per coro e orchestra’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Ian Plaude con il coro Den Bacchanaliska Kören. Teatro dell’Opera del Casinò (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA



9.00-18.00. Linux Day: giornata dell’informatica libera con promozione del cosiddetto Software Libero, che può essere utilizzato, esaminato, modificato e copiato senza alcun tipo di vincolo economico o burocratico. Circolo Arci ‘Campo delle Fragole’ in viale Matteotti 31 a Porto Maurizio (h 9/13-14/18), ingresso libero

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

15.30-18.30. ‘Mar Ligure nel Pelagos – curiosità da scoprire’: incontro aperto al pubblico con la partecipazione di numerosi relatori. Evento a cura dell’associazione Stella Maris di Imperia. Auditorium del Museo del Mare in Calata Anselmi (locandina)

16.00. Per la rassegna teatrale ‘Teatro in Famiglia’, ‘Pinocchio illustrato’: spettacolo con Pietro Fabbri, volto storico del Teatro della Tosse, che racconterà la favola del burattino più famoso al mondo (segue merenda). Opere Parrocchiali di via Verdi (10 euro), info e prenotazioni 338 2883401



16.00-19.00. Mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, fino al 5 novembre (dal lunedì al venerdì h 16.30/18.30, sabato e festivi h 16/19)

16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)



17.00. Per la 10ª rassegna degli ‘Aperitivi letterari-incontro con l'autore’, presentazione libri ‘Bianca’ di Daniela Tadorni (una storia al femminile in un periodo storico difficile) e ‘L'oro del francese’ di Maurizio Lanteri (dall'Anatolia a Erli, un giallo dai risvolti incredibili). Teatro dell'Attrito, ingresso libero

17.00. ‘Il volontariato secondo Spiderman’: convegno organizzato dalla Croce Bianca di Imperia con la partecipazione di Carlo Amoretti, direttore distretto Asl 1, Riccardo Borea, direttore pediatria Imperia e Sanremo, Alberto Gaiero, direttore pediatria Savona e Pietra ligure, e Marco Scajola, psicologo clinico e assessore regionale. Modera Alberto Ponte, giornalista e volontario della Croce bianca. Oggetto della discussione sarà l’importanza del lavoro di Villardita, sulla salute dei bambini, da un punto di vista clinico. Aula magna del polo universitario.



18.00. Presentazione del libro ‘L'Associazione Marittima di Mutuo Soccorso -150 anni di Storia’ scritto a 4 mani dal comandante e presidente dell'Associazione Giuseppe Decesari e Francesco Vatteone membro del direttivo. Civica Biblioteca Lagorio, ingresso libero

20.30. Spettacolo dedicato al cielo di questa stagione dal titolo ‘Il cielo dell’autunno e l’eclissi parziale di Luna’ + osservazione eclissi parziale di Luna a occhio nudo e al telescopio. Planetario presso il Museo Navale, Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre



SAN LORENZO AL MARE



15.00. ‘Aspettando Halloween’: caccia alle caramelle + trucca bimbi + premio alla maschera più paurosa (bambini e adulti) + animazione a cura di Salvatore + dj set dalle 18 a cura delle Due Marie Bistrot. Campetto delle feste

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.30. Passeggiata in Borgata Richieri, alla scoperta di gumbi (frantoi in dialetto ligure), maixei (caratteristici muri a secco) e della ‘Bea’ (canale d’acqua che scorre lungo tutti i terreni della Borgata). Ritrovo in via Cà de Calvi (parcheggio zona panificio Arimondo e Coo.a.Di), info 0183 417065

DIANO MARINA

16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. ‘Eclisse parziale di Luna’: osservazioni di Giove e Saturno in attesa di veder apparire l'ombra della Terra sulla Luna (orario eclisse 21.35/22.35). Spiaggia libera di Camporosso Mare, partecipazione ad offerta libera

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria



21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della Compagnia ‘Il teatro dell’Albero’ di San Lorenzo al mare dal titolo ‘Non si sa come’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (info)



PERINALDO



16.00. Campionato Nazionale ‘Alpini’ di Mountain Bike, anche domani (più info)

REZZO



19.30. Festa delle babacce 2023: percorso culinario con spettacoli, musica, intrattenimento per grandi e piccini (truccabimbi già disponibili dalle 18.30)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

17.00. Inaugurazione mostra e presentazione del libro di Virginia Stella ‘Le streghe della mezzaluna’ (Museo Civico) + spettacolo teatrale itinerante ‘La sposa cadavere’ per le vie del centro storico già allestito in anteprima per la festa di Halloween

VILLA FARALDI



14.30. ‘Festa d’Autunno’, camminata ‘Tra Santi e Oratori’ accompagnati dalla guida GAE Daniela Lantero. Ritrovo presso i giardini del Palazzo Comunale, partecipazione gratuita, info ed iscrizioni 347 9384694

16.30. Per la Festa d’Autunno’, inaugurazione de ‘I Sentieri di Pietra’. Culturale Fritz Röed (più info)

17.30. Concerto ‘Note d’Autunno’ del Gruppo Cameristico Alchimea nell’ambito della ‘Festa d’Autunno’ di Villa Faraldi. Chiesa di San Lorenzo, ingresso libero e gratuito (più info)

FRANCIA

ANTIBES



15.00-21.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’: espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67, fino al 29 ottobre (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

19.30. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dal Emmanuel Pilon e Amaury Bouhours, rispettivamente chef del ristorante ‘Le Louis XV – Alain Ducasse, Hôtel de Paris a Monte-Carlo’, e chef del ristorante ‘Le Meurice Alain Ducasse’ a Parigi. Ristorante ‘Louis XV - Alain Ducasse’, Hôtel de Paris (info)

20.30. ‘Maddie’: spettacolo teatrale al Théâtre des Variétés (più info)



NICE



21.00. Festival de Guitare 2023: esibizione del Fanou Torracinta trio. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)





DOMENICA 29 OTTOBRE



SANREMO



7.00. Escursione da Upega attraverso il Bosco delle Navette fino alla Cima di Pertegà a cura della sezione CAI di Sanremo. Ritrovo dei partecipanti in piazza Cesare Battisti (ex stazione FS), info 339.133.11.62 (più info)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: ultimo giorno della mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18) (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: ultimo giorno della mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (più info e acquisto biglietti a questo link)



15.00. Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con il Den Bacchanaliska Kören (DBK), il più antico coro maschile ancora attivo della Svezia e dei Paesi nordici composto da sessanta membri. Ex chiesa di Santa Brigida, ingresso libero



15.00-18.00. ‘Halloween-Piccoli Brividi’: giochi, letture, intaglio delle zucche, bacchette e lanterne magiche, laboratori creativi, 'degustazione di sangue di drago' e molto altro ancora (partecipazione a turni fino a esaurimento materiale) A cura dell’associazione Talea. Frazione San Romolo

17.00. Arrivo e premiazione del 40° Campionato Invernale di vela West Liguria - Trophee Grimaldi della la regata Monaco-Sanremo. Partenza dal porto vecchio (info)

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



16.00-19.00. Mostra personale di Serenella Sossi. Sede Circolo Parasio a Palazzo Guarneri, Piazza Pagliari 4, fino al 5 novembre (dal lunedì al venerdì h 16.30/18.30, sabato e festivi h 16/19)



16.30-19.30. Mostra collettiva di dieci artisti dal titolo ‘Tra Arte e Musica: Suoni d'Arte’ accompagnata dall’esibizione di due violinisti di fama internazionale che suonano le musiche di Luciano Berio, Béla Bartók e Niccolò Paganini. Civica Galleria d'arte ‘Il Rondò’, piazza Dante 5, ingresso libero (tutti i giorni fino al 2 novembre)

BORDIGHERA

17.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero



OSPEDALETTI



14.00. Inaugurazione del nuovo campo da minigolf con una grande festa a tema Halloween. Partenza comitiva dal Circolo Tennis per raggiungere i Giardini di Pian d’Asché e gareggiare all’insegna del divertimento e dello stare insieme tra giochi, scherzi e mascheramenti. Partecipazione libera, possibilità di usufruire gratuitamente dei campi da tennis e di lezioni di prova di tennis



TAGGIA



9.30. Per il mese Rosa della LILT, camminata tra gli olivi con banchetto, distribuzione di opuscoli informativi e incontro con il Presidente. Ritrovo dei partecipanti in Piazza Farini (più info)



SAN LORENZO AL MARE



21.00. per la Rassegna Teatrale ‘L’Altro Albero…’ la Compagnia La Valigia del Comico presenta ‘Il Malato immaginario’ di Moliere. Teatro dell’Albero, Via Vignasse 1 (più info)



ENTROTERRA



9.00. Camminata circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi promossa dall’Associazione Città dell’Olio. All’iniziativa aderiscono i borghi di: Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Chiusavecchia, Diano Castello, Imperia, Pieve di Teco, Taggia (tutte le info a questo link)

DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in Piazza Mauro. In piazza Garibaldi sarà presente il mercatino dell’Antiquariato (tutte le ultime domeniche del mese)

DOLCEDO

8.00. ‘Trail della Castagna’: primo trail non competitivo autogestito organizzato dalla Blu di Mare-Circolo Parasio con possibilità di poter partire quando si vuole in uno spazio di tempo che va dalle ore 8.00 alle 16.00. Partenza da Santa Brigida (info e iscrizioni a questo link)

15.00. Spettacolo del Gruppo Teatrale l'Attrito ‘Dalle fabbriche alle piazze’ con Pier Di Pasqua e Renato Donati. Segue castagnata. Evento a cura del Gruppo Ecologico ‘Martiri della Libertà - Partigiani val Prino’. Casone dei Partigiani al monte Faudo (possibilità di pranzare al Casone), info e prenotazioni al 347 4753007

PERINALDO



8.30. Campionato Nazionale ‘Alpini’ di Mountain Bike (più info)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VILLA FARALDI

14.30. Castagnata a cura della Proloco dei Faraldi con le tipiche frittelle di mele, dolci e bevande per tutti + ‘Creiamo una zucca per Halloween insieme’: laboratorio per bambini sulla decorazione e sull’intaglio delle zucche (si consiglia di portare da casa la propria, per essere sicuri di poter partecipare insieme al laboratorio). Piazza della Chiesa di Deglio Faraldi (più info)

15.00. ‘Quelli là’: concerto di cantautorato italiano del duo acustico Mauro Vero e Pietro Piovanello (De Andrè, Dalla, De Gregori, Pino Daniele, Baglioni, Vasco Rossi, Ligabue, Conte e altri) e genovese (Paoli, Lauzi, Fossati). Deglio Faraldi, ingresso gratuito (più info)

FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. ‘Salon du Vin et de la Gastronomie’ (ultimo giorno): espositori di viticoltori del settore alimentare, degustazioni gratuite, lezioni di enologia, grande lotteria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67 (più info)

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00-18.00. ‘Cätru Dusaighin à Munegu’: mostra di quattro pittori italiani del secolo scorso, tutti nativi di Dolceacqua, curatore da Aldo Herlaut. Evento nell’ambito del gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua. Sede del Comité National Monégasque de l’A.I.A.P. auprès de l’U.N.E.S.C.O, Quiai Antoine 10, fino al 3 novembre (brochure)

18.00. Concerto dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta dal M° Lio Kuokman, pianoforte: Hélène Grimaud. In programma: Brahms, Stravinsky. Auditorium Rainier III (info)





