A Diano Arentino la Camminata tra gli olivi

Anche quest’anno il comune di Diano Arentino partecipa all’iniziativa nazionale promossa dall’associazione Città dell’olio: la Camminata tra gli olivi. L'appuntamento è per domenica 29 ottobre. La giornata prevede una passeggiata con partenza alle 9.30 e ritrovo alla chiesetta di San Carlo, in via Grillarine.

La mattinata proseguirà in frantoio grazie all’ospitalità dell’azienda Beronà mentre i bambini potranno partecipare ai lavori di raccolta nell’uliveto e osservare il funzionamento del frantoio, i grandi potranno seguire la presentazione della guida “111 luoghi della Riviera dei fiori che devi proprio scoprire” (Emons, 2022) con gli autori Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri.

Per partecipare è necessario prenotarsi (i posti sono limitati) telefonando al numero 0183 43048 (da lunedì a sabato dalle 10 alle 12.30).