Sanremo: 'morirete', scritte inquietanti e veleno per topi in via Porte Candelieri, nel mirino i gatti (Foto)

La certezza matematica non c’è, ma i proprietari di animali domestici della zona sono particolarmente preoccupati. Si tratta di via Porte Candelieri, piccola strada a ridosso di via San Francesco a Sanremo.

Nelle scorse ore, infatti, sono comparse alcune scritte tra cui una particolarmente esplicita ‘Morirete’. Nella zona è presente una colonia felina e, secondo i residenti, qualcuno avrebbe più volte espresso la propria contrarietà alla eccessiva presenza di gatti.

Nelle foto viene evidenziato il luogo dove il veleno per topi sarebbe stato mischiato a cibo per gatti e, in molti durante la passeggiata con i propri cani (anche loro a rischio), hanno notato la situazione. “Siamo seriamente preoccupati – ci hanno detto alcuni residenti – e invitiamo il comune a fare un sopralluogo e una pulizia da eventuale pericolo”.

Gli stessi residenti hanno fatto una precisa segnalazione all’Urp ed hanno sensibilizzato tutti i proprietari dei cani a fare la massima attenzione. C’è anche il problema delle deiezioni, che alcuni non raccolgono e che avrebbero potuto far scatenare l’ira di chi, magari, non ama particolarmente gli animali.

Non è escluso che, dopo la segnalazione, dal Comune vengano analizzate le telecamere della zona perché, oltre al veleno, le scritte sull’asfalto possono configurarsi come reato.