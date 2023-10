Ventimiglia: pericoloso latitante cerca di fuggire in Francia con documenti falsi, arrestato dalla Polizia di Frontiera

Gli agenti della Polizia di Frontiera, nell’ambito di una serie di controlli al confine, hanno effettuato una serie di arresti, mettendo a segno un duro colpo alla criminalità frontaliera.

Sono stati 11, in totale, gli arresti nei confronti di latitanti ricercati per vari reati e per favoreggiamento all’immigrazione clandestina e falso. Particolarmente importante l’arresto di un italiano, fermato mentre tentava la fuga in Francia dopo essere evaso dagli arresti domiciliari a Roma con il braccialetto elettronico. L’uomo, M.F. di 26 anni, era coinvolto in una vasta operazione antidroga e vicino agli ambienti della n’drangheta calabrese. Ha tentato di scappare, procurandosi dei documenti falsi, in Francia dove probabilmente aveva dei complici e fiancheggiatori che lo aspettavano per garantirgli la latitanza all’estero. E’ stato individuato alla frontiera e condotto in carcere a Sanremo. Aveva preso il treno, esibendo una carta d’identità che ha destato sospetti sulla validità.

Arrestato anche un pakistano di 36 anni, A.A., già respinto dalla Francia e condotto presso gli Uffici distaccati di Ponte San Luigi al valico di frontiera. Nonostante fosse senza alcun documento, la Polizia lo ha identificato attraverso i rilievi dattiloscopici, dai quali è emersa la sua vera identità (che non corrispondeva a quella fornita alla polizia francese e con la quale era stato respinto in data 20 ottobre).

Dopo numerose interrogazioni nelle banche dati, soprattutto in quelle investigative, è emerso che il Pakistano fosse ricercato su scala internazionale e latitante da oltre 10 anni per un omicidio commesso in patria, da dove era poi fuggito facendo perdere le proprie tracce, fino a quando, due giorni fa, la Polizia di Frontiera di Ventimiglia non ha scoperto la sua vera identità e per lui sono scattate le manette.