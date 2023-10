Iniziate le operazioni di pulizia del sottopasso allagato, a causa del maltempo, in via Agostino Noaro a Bordighera.

Pioggia, vento e mareggiata in questi giorni hanno creato alcuni disagi nella città delle palme, come per esempio al sottopassaggio di via Noaro che permette ad auto e pedoni di raggiungere il mare.

La strada rimane chiusa al transito fino alla conclusione degli interventi.