Palasport Canepa in condizioni fatiscenti: Diano Domani “Vergogna, l’Amministrazione provi almeno a garantire i servizi minimi”

“Sollecitati da alcuni frequentatori abituali abbiamo effettuato nelle scorse settimane un sopralluogo al Palazzetto dello Sport ‘Canepa’ ed abbiamo verificato una situazione disastrosa, peggiore anche di quella descritta e di quella già deficitaria che avevamo trovato nel corso degli incontri con le associazioni durante la campagna elettorale del 2021”.

Intervengono in questo modo il capogruppo di ‘Diano Domani’ Francesco Parrella ed il Consigliere Micaela Cavalleri, che proseguono: “Gli spogliatoi sono fatiscenti e praticamente inservibili, con porte distrutte, docce rotte e nemmeno un ripiano per saponi ed asciugamani, l’ascensore continua ad essere inutilizzabile nonostante altre precedenti segnalazioni, impedendo l’accesso alla tribuna ai disabili ed alle persone anziane mentre anche la pulizia ordinaria dell’intera struttura lascia fortemente a desiderare. Abbiamo provveduto ad effettuare una serie di fotografie che rappresentano chiaramente la situazione e che abbiamo già provveduto a trasmettere al Comune affinchè l’Amministrazione intervenga prontamente”.

“Abbiamo formulato richiesta contestuale all’Assessore Spandre di riferire nel prossimo consiglio comunale, perché già in passato dietro nostra segnalazione erano già stati garantiti interventi evidentemente non effettuati. Ma la situazione adesso è vergognosa, e non si può attendere oltre. Il livello di inefficienza di questa Amministrazione crediamo sia ormai chiara a tutti, ma almeno la garanzia dei servizi minimi crediamo che i Dianesi la meritino”.