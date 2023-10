Imperia: problemi all'erogazione dell'acqua in zona "Colle Lupi"

A causa della programmata interruzione della fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione nel comune di Imperia, nello specifico all'impianto di rilancio "Ca' Brandè" in strada Vasia 5, potranno manifestarsi in zona "Colle Lupi" deficit parziali o totali nell'erogazione dell'acqua.

Si potranno registrare diffusi cali di pressione e, localmente, transitorie interruzioni nell'erogazione e alla ripresa del servizio si potranno verificare casi di opalescenza che progressivamente tenderanno a scomparire. I fenomeni potranno replicarsi anche nella zona di Vasia. “Per ogni chiarimento in merito si prega di contattare il Comune di Vasia” dichiarano da Rivieracqua.