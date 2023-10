Speciale Weekend: le celebrazioni per i 100 anni di Imperia, il Premio Tenco a Sanremo e la Notte internazionale della Luna

Oggi prende il via la lunga serie di manifestazioni organizzate per ricordare e celebrare i cento anni della nascita di Imperia. L’apertura dei festeggiamenti è prevista in mattinata alle ore 11.00, in piazza della Vittoria, con una raccolta di ricordi, immagini, e prospettive della storia di Imperia accompagnate dalle musiche della Banda Città di Imperia. Durante la mattinata ci sarà anche occasione di ritirare speciali cartoline, realizzate in edizione limitata, sulle quali verrà impresso il timbro dell’Annullo Filatelico dedicato al Centenario della Città.

Mentre la sera, alle 19.00 al Parco Urbano, si terrà ‘Storia di un incontro’, uno spettacolo unico, realizzato in esclusiva per Imperia. Una messa in scena aerea che consentirà al pubblico di essere immerso nello spettacolo, coinvolto a 360 gradi tra personaggi, musiche, luci, immagini e la voce narrante, in un susseguirsi di scene e acrobazie che ci racconteranno questi primi 100 anni di storia. La giornata di festa inizierà con la Cerimonia di Apertura dei Festeggiamenti, in piazza della Vittoria, alle ore 11.

Ma non è finita qui perché anche domani tre eventi omaggeranno il compleanno della città capoluogo di provincia.

Alle 10.30 a Villa Grock (Via Fanny Roncati Carli) è in programma una speciale visita accompagnata adatta a grandi e piccini: i partecipanti potranno ‘immergersi’ in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò e déco italiano e cenni asiatici e persiani.

Il giardino lascia senza fiato, tra tempietti, colonne, alberi esotici, simboli massonici ed esoterici, mentre all’interno la villa ospita il ‘Museo del Clown’ con impianti interattivi divisi su più piani: il piano terra ospita ritratti del grande clown e alcuni filmati, salendo ai piani superiori troveremo una successione di sorprese. Il tema è, appunto quello del circo, della sua storia, della vita del clown, temi che vengono raccontati con ogni tipo di gioco interattivo: magia, vestizione, trucco.

Alle 16.30 l’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza un’adunanza scientifica con l’intervento della professoressa Iose Silvano, già docente di Lingua, Letteratura Italiana e Storia, la quale terrà una conferenza sul tema ‘I primi passi per l’unione amministrativa dei Comuni di Porto Maurizio e Oneglia’. L’appuntamento, a ingresso libero, è nella sala riunioni della sede della Sezione a Palazzo Guarnieri in Piazza Pagliari 4 al Parasio.

Al Planetario di Imperia, presso il Museo Navale, si ricorda questa straordinaria ricorrenza con la conferenza ‘I 100 anni del Planetario moderno’ curata da Walter Riva, presidente del Comitato Antikythera e direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi. L’incontro inizierà alle 21 all'interno della sala del Planetario. Inoltre, all'ingresso del museo, alle ore 20.30, sarà possibile osservare la Luna al telescopio, in occasione della International Observe the Moon Night, la notte internazionale dedicata all'osservazione della Luna promossa dalla Nasa.

Il telescopio sarà il protagonista anche la sera precedente, sabato 21 ottobre, quando, al termine dello spettacolo delle ore 21, sarà possibile osservare i pianeti giganti Giove e Saturno e i loro satelliti principali. Insomma, un compleanno davvero da non perdere!



Riallacciandosi alla notte internazionale dedicata all'osservazione della Luna promossa dalla Nasa, la ricorrenza sarà ricordata stasera anche ad Ospedaletti e a Cipressa.

Sul Piazzale al Mare di Ospedaletti (telescopi presso La Piccola, ex scalo merci lungo la pista ciclabile, alle ore 20.30) l’Associazione Stellaria propone osservazioni guidate ad occhio nudo e ai telescopi con partecipazione libera. Al Parco della Torre Gallinaro di Cipressa (ore 20.30) è in programma una serata gratuita di osservazione della Luna e di altri pianeti con i telescopi del gruppo Astrofili Ceriana.



Oggi è l’ultimo giorno della 46ª edizione della Rassegna della Canzone d'autore (Premio Tenco). Quest’anno il titolo della Rassegna è ‘Vengo anch’io!’ ed è dedicata a Enzo Jannacci a dieci anni dalla sua scomparsa. Come da tradizione, tanti sono stati gli appuntamenti, gli spettacoli e le presentazioni per una full immersion nella canzone d’autore e ancora oggi non mancheranno.

Oltre all’ultima serata al teatro Ariston durante tutto il giorno si potrà assistere acne ad alcuni eventi collaterali. Dalle 15 nella sede del Club Tenco, nei magazzini dell’ex stazione, si terranno due presentazioni librarie condotte da Steven Forti: ‘Tom Zé. L'ultimo tropicalista’ di Pietro Scaramuzzo e ‘Cantautori e cantautrici del nuovo millennio’ di Michele Neri. A seguire una tavola rotonda dal titolo ‘L'inflazione di musica - Lo sviluppo delle piattaforme digitali e l'accrescimento esponenziale dei cantautori italiani’ con Emanuele Felice, Mimmo Ferraro, Michele Neri, Francesco Paracchini, Stefano Senardi, Paolo Talanca. Alle 18 all’ex chiesa Santa Brigida, si terrà un concerto tenuto da Patrizia Cirulli dal titolo ‘Fantasia – Le poesie di Eduardo De Filippo’. Sia per gli appuntamenti delle 15 e quello delle 18 l’ingresso è gratuito.

Per la serata conclusiva della 46ª edizione al teatro Ariston sul palco saliranno Vinicio Capossela, Leti Dafne, Flavio Giurato, Tosca, Tom Zé. Lo spettacolo (a pagamento) è presentato da Paolo Hendel e Antonio Silva.

È tutto pronto a Villa Ormond di Sanremo per la prima edizione di ‘Vini in Villa’, il nuovo format che punta a far diventare Sanremo la Città del Vino.

Gli appassionati dell’enogastronomia potranno godere della splendida vista di Villa Ormond degustando più di 300 etichette italiane, assaggiando i piatti pensati per l’occasione da 5 ristoranti e ascoltando la musica di band acustiche locali. Si inizia oggi dalle ore 16 a mezzanotte, e si continua domani, domenica 22, anche a pranzo, con l’evento che inizia a mezzogiorno e andrà avanti fino alle 22. A cucinare a Vini in Villa quattro ristoranti eccellenze della provincia di Imperia: Ugatubardu di Taggia, Gànbou di Bordighera, Trattoria del Ponte di Verezzo, #Pinsa di Sanremo e il Food Truck di Vado al Massimo.

Ad allietare le due serate, due band locali: questa sera sarà il turno degli ‘Enough Project’ con Chiara Oliveri, Roby Blasi e Zeno Uras. Domenica invece si esibirà la MH Band con Chiara Palmero, Simone Guerrucci e Stefano Antonelli. All’ingresso sarà possibile acquistare il Welcome Pack con Calice + Sacchetta + 1 gettone con 5 euro. Dopodiché sarà possibile acquistare 1 gettone con 3 euro o decidere di acquistare il pacchetto da 11 gettoni con 30 euro. In ogni caso l’ingresso è libero, e con i gettoni sarà possibile sia degustare i vini (1 gettone = 1 degustazione) sia mangiare (con piatti che vanno dai 2 ai 5 gettoni).

Da segnalare anche un evento dedicato a Italo Calvino nell’anno del centenario della nascita. Ad ospitarlo oggi pomeriggio alle 16 sarà il Museo Biblioteca Clarence Bicknell di Bordighera. Titolo dell’evento, organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi, è ‘Sulle orme di Calvino, dalle città invisibili alle città vivibili: clima, verde urbano, gestione del territorio’ con relatori Silvio Anderloni, già Direttore del Centro Forestazione Urbana Italia Nostra Milano che riferirà dell’esempio virtuoso quale l'esperienza di ‘Boscoincittà’ a Milano, ed il Consigliere Nazionale di Italia Nostra Roberto Cuneo che interverrà su temi più prettamente legati al territorio ligure. Il tema ispiratore è la visione anticipatrice di Calvino rispetto ai temi del nostro tempo, tra cui l’ambiente, il rapporto con la natura e l’organizzazione delle città, il pensiero ecologico e la necessità di un diverso rapporto etico tra natura ed esseri viventi.



E peri i più piccoli, nonostante manchino ancora 10 giorni, cominciano già a fioccare le iniziative per la giornata più paurosa dell’anno. Infatti oggi e domani a San Bartolomeo al Mare (in località Pairola) torna ‘Aspettando Halloween’. Durante le due giornate, dalle 10 alle 17, sarà possibile avventurarsi lungo un percorso di circa 800 metri, pieno di sorprese e personaggi di fantasia che condurranno i giovani visitatori alla Grotta della Strega. Saranno inoltre presenti i Supereroi per i Bambini, il mago Alex, Sabina - dell'Associazione Terra di Confine - e i suoi rapaci, i Vigili del Fuoco con Pompieropoli (il percorso ludico educativo rivolto ai più piccoli) e la Karibe Band con il suo show musicale.

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l'Agenda Manifestazioni.

