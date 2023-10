Iniziano i primi danni per il maltempo che, da ieri, si sta abbattendo sulla nostra provincia. Un albero è crollato su strada Senatore Ernesto Marsaglia, a pochi metri dal bivio per Perinaldo e da San Romolo.

L’albero era in un terreno privato ed ora la strada è totalmente chiusa al traffico. I lavori per rimuovere la pianta sono iniziati subito e la strada ha riaperto in poco più di un'ora.