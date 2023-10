Maltempo: in transito l'ultima tranche della perturbazione, forti acquazzoni in provincia. Tutti i dati (Foto e Video)

Il nuovo fronte della perturbazione in atto ha raggiunto la nostra provincia intorno alle 7, con forti acquazzoni che stanno colpendo a macchia di leopardo, a tratti in modo molto intenso. Le cumulate tra le 7 e le 9 hanno visto cadere tra i 10 e i 25 mm a seconda delle località. Le altezze (alle ore 9.30) vedono nuovamente il picco a Pieve di Teco con 171 millimetri, dove in 4 ore stanotte ne sono scesi 70. Subito dietro Verdeggia, frazione di Triora. Ecco i millimetri di pioggia caduti in ogni singola città, dove sono presenti le centraline di Arpal (fino alle 9.30).

Le immagini di questa mattina

Precipitazioni (la situazione alle 6)

Pieve di Teco 171 (70 tra le 2 e le 6), Verdeggia 164 (70 tra le 2 e le 5), Pigna 150 (61 tra le 2 e le 4), Apricale 139 (41 tra le 2 e le 3), Triora 134 (52 tra mezzanotte e le 4), Colle d’Oggia 113, Colle di Nava e Pornassio 110, Airole 109 (dei quali 39 tra le 3 e le 4), Rocchetta Nervina 100 (dei quali 30 tra le 3 e le 5), Bajardo 100 (20 tra mezzanotte e l’una), Montalto 100, Castelvittorio 98, Ceriana 94, Seborga e Borgomaro 85, Dolceacqua 81, Dolcedo 77, Cipressa 66 (24 tra le 7 e le 9), Pontedassio 61, Ventimiglia 54, Sanremo 52, Montegrosso Pian Latte 50, Imperia 38.

Fiumi e torrenti in salita

I fiumi e i torrenti sono ovviamente saliti di livello, ma non destano al momento preoccupazione. Sotto osservazione, al momento, l’Argentina nella zona di Taggia, il Nervia ad Isolabona e Dolceacqua e l’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è salito a un picco massimo di 1,75 (ricordiamo le altezze di allerta gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero è a -0,07 (giallo a 1,7 e il rosso a 2,8). Anche il torrente Argentina è cresciuto nuovamente, a Montalto a 3,23 (livelli di allerta a 5 e 7) ed è calato rispetto a stanotte in località Merelli a 1,63 (livelli di 3, giallo, e 4,5, rosso). Anche il torrente Armea, a Sanremo, è sceso a quota 0,13 (allerta a 1,3 e 2). Il Nervia, a Isolabona è a 1,57 (livelli di guardia a 3,2 e 4,2) e a Dolceacqua 1,51 (giallo a 4 e rosso a 5). Infine il Roya: ad Airole a 2,93 (giallo 3,9 e rosso a 5) mentre a Ventimiglia è tornato positivo a 0,06 (rosso a 2,5 e giallo a 3,5).

Venti in aumento

Il vento forte sta ‘spazzolando’ la nostra provincia, soprattutto in alta montagna dove troviamo il picco massimo ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 109,80 km/h (sceso di poco rispetto a stanotte), seguito da: Sanremo 104,76, Imperia 72,72, Borgomaro 68,76, Dolceacqua 56,52, Pornassio 55,44, Ventimiglia 49,68 e Cipressa 32,34. Alla boa di Capo Mele ha raggiunto i 54 km/h.

Previsioni

Dopo il primo 'passaggio' di questa mattina, la perturbazione avrà una ulteriore coda che dal mare si sta spostando verso Nord e colpirà la nostra provincia tra le 11 e le 14. Rimane la preoccupazione dei previsti venti e delle mareggiate nel corso della giornata mentre, nel pomeriggio sono previste schiarite.

Le previsioni di Arpal

OGGI: un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h. Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi. Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

DOMANI: un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative. Bassa probabilità di temporali forti con possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Venti forti (50- 60 km/h) meridionali su A, rafficati specie su capi, localmente forti altrove. Mare localmente agitato su A, residue mareggiate di libeccio su parte orientale di B e C.

Scuole chiuse

Ricordiamo che i plessi scolastici saranno tutti chiusi a: Ventimiglia, Camporosso, Vallecrosia, Bordighera, Ospedaletti, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, san Lorenzo, Diano Marina, San Bartolomeo al Mare, Cervo, Airole, Castellaro e tutti i piccoli centri dell'entroterra. Imperia ha deciso invece di tenere le scuole aperte.

L'allerta

L'allerta arancione nella nostra provincia (zona A), è stata decisa da ieri sera alle 22 e fino alle 18 di oggi pomeriggio per i bacini medi e grandi e fino alle 22 per i piccoli e medi. Per il resto della regione è stata così modulata: nella zona B (savonese e ponente genovese) gialla fino alle 22 e arancione dalle 22 alle 15 di oggi; in zona C (levante genovese, spezzino Tigullio) gialla fino alle 22, poi arancione fino alle 15 di oggi e quindi nuovamente gialla fino a mezzanotte; in zona D (entroterra savonese) arancione dalle 22 di ieri alle 15 di oggi e, in zona E (entroterra di Genova e Val Fontanabuona) gialla fino alle 22, arancione dalle 22 alle 15 e gialla fino alla mezzanotte.