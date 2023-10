Sanremo: verifiche ai muri della scuola di San Bartolomeo, alunni da lunedì a San Giacomo

Gli alunni della scuola di frazione San Bartolomeo a Sanremo, da lunedì prossimo verranno spostati per un lasso di tempo ancora da quantificare, nel plesso scolastico di San Giacomo.

La decisione è stata presa di concerto tra gli Assessori ai servizi sociali Costanza Pireri ed ai lavori pubblici Massimo Donzella, per eseguire una serie di verifiche che dovranno essere eseguite, per le fessurazioni comparse in alcuni muri.

I lavori di controllo e di eventuale sistemazione, infatti, non potranno essere eseguiti in presenza dei bambini e, per questo è stata presa la decisione di spostare gli alunni nel plesso della vicina frazione. Un minimo spostamento, vista la poca distanza delle due scuole, per garantire la loro sicurezza.