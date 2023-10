Sanremo: mix di vernice e pioggia rendono la strada pericolosa, intervento della Polizia Locale

Sono in molti ad essersi accorti del pericoloso asfalto scivoloso in strada Sen. Ernesto Marsaglia a Sanremo. Nel tornante poco prima di arrivare a Madonna della Costa, della vernice si è mischiata alla pioggia battente rendendo la strada oltremodo sdrucciolevole.



Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale. Constatato il pericolo, gli agenti hanno subito richiesto l'intervento di una ditta specializzata per la pulizia e la bonifica della carreggiata. Durante l'intervento degli operai, i vigili hanno proceduto a regolare il traffico. Dopo breve la strada è tornata ad essere in sicurezza.