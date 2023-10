Dalla Francia cresce la preoccupazione per la perturbazione in arrivo: Meteo France va in 'rosso'

In attesa della forte perturbazione in arrivo questa sera anche sulla nostra provincia, Météo France ha alzato il livello di allerta sulle Alpi Marittime.

Il dipartimento è stato messo in allerta rossa, tra le 4 e le 10 di domani. Sempre in Costa Azzurra è previsto uno stato di allerta arancione per il vento, tra mezzanotte e le 6, e per le mareggiate, tra mezzanotte e le 21. Météo France prevede fino a 250 mm di pioggia, con fenomeni particolarmente intensi.

Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle valli ma anche nelle zone urbane.