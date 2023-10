Sanremo: musica e discoteca in piazza Bresca, alcuni residenti "Insopportabile, ora partono gli esposti" (Video)

“Ora non ne possiamo proprio più e facciamo partire gli esposti, perché la situazione sta debordando”: lo ha dichiarato al nostro giornale Enrica Pisoni, proprietaria di un appartamento che insiste su piazza Bresca e che, insieme ad altri residenti sono allo stremo delle forze per l’eccessivo volume della musica da un paio di locali che suonano a livelli insopportabili e in orari notturni.

“Vivo a Milano – prosegue - ma sono spesso nella casa che fu dei miei nonni per tanti anni. Già questa estate mi domandavo come facessero i residenti della piazza a non lamentarsi della musica di alcuni locali ma, sabato scorso, è stata l'apoteosi del locale ‘Mama Qucha’. Ho registrato un video ed ho anche contattato il locale perché la situazione era totalmente fuori controllo. All’una e 40 ho chiamato la polizia e, finalmente hanno spento. Ma quella non era musica di sottofondo che, essendo sabato sera, uno potrebbe tollerare… era musica da discoteca a cielo aperto!”.

Questo il volume di sabato sera intorno all'una di notte:

Ora la residente sta inviando un esposto, come accaduto già negli anni scorsi: “La situazione è diventata intollerabile – prosegue Enrica – perché in tutta la piazza la clientela è seduta ai tavoli composta e la zona attira comunque i clienti. Non è necessario usare la musica, soprattutto quel tipo e a quei volumi. Per non dire, una volta terminata la musica, immagine gli schiamazzi per buona parte della notte. Ci dicono di installare i doppi vetri e lo abbiamo fatto, ma la situazione sta veramente degenerando. Ci domandiamo anche cosa ne pensano gli altri locali e, soprattutto, i ristoranti della zona che attirano anche clientela di un certo spessore che, spesso non riesce nemmeno a parlare al tavolo per i volumi eccessivi”.

Daniela Musa, storica residente nella zona della ‘movida’ e che nei mesi scorsi ha anche esposto alcuni striscioni dal terrazzo di casa, ha dichiarato: “Onestamente da casa mia non sento la musica del locale. Mi chiedo come il Comune possa tollerare che alcuni locali possano fare discoteca sotto le case della gente. Senza dimenticare, in alcuni casi, l’esagerazione nelle bevute tra i giovani”.

Abbiamo chiesto un commento al Presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre: “Mi dispiace per l’accaduto perché, da anni abbiamo cercato di arrivare a compromessi ed andare d’accordo con i residenti. Abbiamo capito il punto di incontro, ovvero di non esagerare, ma forse questo non è stato recepito. Noi dobbiamo lavorare, ci sta bene la musica ma, a volte qualcuno esagera. Abbiamo creato anche una chat per colloquiare tra noi. E’ servita per un certo periodo e, purtroppo, si è arrivato a questo”.

Lo abbiamo chiesto anche a Raffaele Martino, titolare del ristorante ‘Nicò’: “Da commerciante posso dire che la musica di sottofondo fa piacere mentre i volumi alti possono dare fastidio. Se ci sono locali che creano disturbo penso che sia giusto parlane insieme, in modo civile per risolvere la questione e fare il bene di tutti. Dico a tutti: mettiamoci seduti e parliamone e, nel caso di un confronto cordiale, anche se non sono coinvolto, partecipo volentieri”.