Ventimiglia, in Comune tornano i crocifissi. Il vescovo Suetta: "Iniziativa che non contrasta con la laicità dello Stato" (Foto e video)

30 nuovi crocifissi sono stati acquistati dal comune di Ventimiglia e benedetti, in mattinata, dal vescovo della diocesi Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta per essere distribuiti ed esposti nei vari uffici comunali della città di confine.

"E’ un’iniziativa molto significativa per diverse ragioni. Innanzitutto, principi costituzionali della nostra Repubblica si riconoscono all’interno di una tradizione, quella cristiana, per cui prevedere che negli uffici pubblici, in taluni è previsto anche espressamente dalla legge, vi sia la presenza del crocifisso è certamente un riferimento importante per lo meno dal punto di vista culturale" - ha detto il vescovo Antonio Suetta - "Poi, naturalmente, per quel che riguarda me, così come per tutti i credenti, l’iniziativa naturalmente incrementa il suo valore perché, come è risaputo, il crocifisso è il simbolo più famoso e anche più tipico della fede cristiana. Un simbolo di amore, di sacrificio e di dono della vita per la salvezza degli altri. E' un'iniziativa che non contrasta affatto con la laicità dello Stato, perché la laicità dello Stato non significa cancellare quello che appartiene alla storia dello stesso".

Un'iniziativa del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che ha riportato così i crocifissi in Comune. "Ho voluto acquistare i crocifissi dopo che molte persone, sia dipendenti pubblici che politici, hanno espressamente richiesto di poterne avere uno all’interno del proprio ufficio" - ha detto il sindaco Flavio Di Muro - "Saranno esposti negli uffici degli assessori e dei funzionari che ne hanno fatto esplicita richiesta alla nostra Amministrazione. Ringrazio il vescovo Suetta per la consueta vicinanza e per le parole preziose con le quali ci ha accompagnato in questa cerimonia".