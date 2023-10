Il Polo Tecnologico Imperiese citato sulla rivista La Chimica nella Scuola

Il Polo Tecnologico Imperiese appare sulla rivista “La Chimica nella Scuola”, edita dalla Società di Chimica Italiana, con un articolo scritto dai professori di sostegno e di disciplina Cristina D’Agostino, Daniele Solazzo, Antonio Palumbo, Maria Di Mieri e Christian Rigardo (Referente del progetto).

Il numero 4 della prestigiosa edizione del 2023 trova infatti l’articolo dal titolo “Attività laboratoriali degli alunni con BES” (https://chimicanellascuola.it/index.php/cns).

“Gli autori, partendo dall’analisi di un gruppo classe campione e delle metodologie storicamente adottate nelle attività laboratoriali, sono riusciti a rielaborare le procedure con il fine di renderle più inclusive e quindi facilmente fruibili dagli studenti con Bisogni Educativi Speciali, senza andare a depauperare la qualità dei contenuti e degli obiettivi da perseguire - dichiarano dalla scuola - sorprendente è stato il risultato raggiunto da questi studenti e dal gruppo classe, nella sua totalità, che hanno dimostrato una accresciuta capacità di comprensione dei fini didattici e delle procedure, ma è risultata anche migliorata la capacità di lavoro in team tra pari”.

L’attività del Polo continua con i “mini open day”: ITI “G. Galilei” in via Santa Lucia 31 Imperia - Mercoledì 18 ottobre dalle 16,30 alle 19,30); ITTL “A. Doria” in piazza Roma 6 Imperia - Mercoledì 29 ottobre 16,45-19,30; IPSSC “U. Calvi” in via Nizza 8 Imperia presso il Polo Universitario Giovedì - 19 ottobre 16,30-18,30.