Hockey su Prato: la città di Bordighera è vicina ad uno storico riconoscimento sportivo

La Federazione Italiana Hockey su Prato, ha inviato nei giorni scorsi a tutti i suoi associati, alle Federazioni Nazionali ed agli appassionati un'indagine conoscitiva storico sportiva in merito alla ‘Prima Partita di Hockey su Prato’ giocata sul territorio nazionale.

Prima dell’uscita del libro di Pier Rossi ‘Racconti di Bordighera: Storie, Ricordi, Vite’ alla Federazione Italiana risultava che fu nell'anno 1903 la prima volta che il gioco dell'Hockey venne praticato in Italia. Nel libro di Pier Rossi risulta come data il mese di febbraio 1902 ma, successive sue ricerche, all'uscita del libro, hanno portato la data storica al 9 gennaio 1902.

Per questo motivo la Federazione Italiana, in accordo con il Comune di Bordighera, ha prorogato la posa di una targa sulla Spianata del Capo, dove probabilmente per la prima volta venne praticato questo sport in Italia, prevista in un primo tempo il 6 ottobre scorso. La suddetta cerimonia dovrebbe quindi avere luogo dopo la data dell'11 Novembre 2023, conclusi i termini dell'indagine conoscitiva, per validare la suddetta data.

Per Bordighera sarebbe un eccellente riconoscimento dopo quello del Lawn Tennis Club del 1878.