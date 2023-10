Vallecrosia, incendio di sterpaglie sotto il ponte dell'autostrada: salve le abitazioni (Foto e video)

Un incendio di sterpaglie è scoppiato, questo pomeriggio, a Vallecrosia sotto il ponte dell’autostrada, a pochi metri da alcune abitazioni.

Le fiamme sono divampate nei pressi del cimitero civico della città della famiglia in una zona ricca di vegetazione e sterpaglie e grazie all'intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e della Protezione civile di Camporosso e Bordighera non hanno raggiunto le case limitrofe. Sul posto è giunta anche la polizia locale per capire che cosa, o chi, abbia fatto innescare l'incendio.

Ha tentato di effettuare alcuni lanci anche un elicottero ma, la vicinanza dell’autostrada, ha costretto il pilota a desistere. Sta proseguendo l’opera di spegnimento da terra e le fiamme sono state circoscritte, evitando così l’allargamento verso gli insediamenti abitativi. Le fiamme hanno bruciato, però, una casa abbandonata, alcuni fili e pali della Telecom. Sono stati così allertati gli addetti della compagnia telefonica per poter ripristinare al più presto il servizio. Al momento la stradina che conduce alle abitazioni è chiusa al traffico.