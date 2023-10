Sanremo: eseguito lo sfratto di Cristina Folchi "Dormirò in macchina, le mie bestiole saranno ospitate" (Foto e Video)

E’ stato messo in atto questa mattina lo sfratto di Cristina Folchi, la donna che viveva nella zona di San Martino, in un appartamento per il quale non era più in grado di pagare l’affitto, a causa di problemi di salute che le hanno impedito di lavorare negli ultimi due anni.

L’ufficiale giudiziario, accompagnato dall’avvocato della proprietà e dagli agenti di Polizia, ha provveduto a notificare lo sfratto ed a far cambiare la serratura della porta. Cristina Folchi, aiutata da alcuni amici, ha caricato le poche cose che ha potuto in macchina ed ha portato i tre cani e i due gatti che vivono con lei a casa di una amica che si è offerta per ospitarli.

Cristina, invece, dormirà in macchina in attesa di una sistemazione che potrà trovare solo ed esclusivamente se troverà anche un lavoro, visto che non può ottenere una casa in affitto in assenza di un regolare contratto. Per ora Cristina ha ottenuto aiuto solo da alcuni amici e da qualche vicino.