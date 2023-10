Bordighera al TTG di Rimini, Ingenito: "Vetrina prestigiosa per il mercato turistico" (Foto)

Bordighera in mostra alla fiera TTG di Rimini. La città delle palme è, infatti, presente insieme alla Regione Liguria al TTG Travel Experience, la manifestazione che dal 10 al 13 ottobre riunisce a Rimini gli operatori di riferimento del turismo mondiale.

"Una vetrina prestigiosa, contatti con buyer esteri, approfondimenti sulle tendenze in atto: un'opportunità davvero importante per cui ringrazio Regione Liguria" - commenta il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito presente alla fiera insieme all'assessore regionale Augusto Sartori.

"Continuiamo a lavorare per lo sviluppo turistico di Bordighera mettendo in atto la visione del nostro Piano Strategico" - sottolinea il primo cittadino - "Partecipare a eventi come questo sostiene le nostre concrete progettualità su outdoor, cultura e natura ed enogastronomia".