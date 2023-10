Taggia: gatto mutilato, "Non ci sono tagliole, abbiamo problemi con la colonia felina"

"Non c'è nessuna tagliola, quel gatto è ridotto così da oltre un anno".

È quanto denuncia Rosaldo Baccini, proprietario del vivaio Punto Verde di Arma di Taggia che ha voluto replicare seccamente a chi l'ha indicato quale responsabile per la presunta mutilazione di un gatto. L'imprenditore ha ha smentito in toto quanto sostenuto dalla Accademia Kronos che ha prospettato una situazione di possibile maltrattamento ai danni di un animale.

Al centro della vicenda un cartello, affisso al confine di un terreno di proprietàà di Baccini, con scritto 'Attenzione tagliole'. "L'unico mio errore è stato mettere un cartello che non ero autorizzato a mettere. - ammette Baccini - L'ho messo circa un mese fa, quando qualcuno si è introdotto da quel terreno per raggiungere il nostro pollaio portando via tutte le galline e quel che c'era nell'orto. Dovevamo far qualcosa ma non ho mai messo delle tagliole, sono illegali e non ho manco idea di come siano fatte".

"Anche quando dicono che ho distrutto delle casette per i gatti, dico che si sono guardati bene da spiegare che loro l'avevano messa sul mio passocarraio. Dovevo entrare con un escavatore per dei lavori e ho pensato che si trattasse di rifiuti abbandonati lì da qualcuno così li ho spostati e sono caduti in pezzi. - racconta il proprietario del vivaio - Mi hanno cercato e mi hanno detto che era un ricovero per gatti ma perchè farlo sulla mia proprietà? Fatto sta che l'hanno ricostruita di lato dove è sempre proprietà privata. Cosa devo farci? Mi sono rivolto al Comune".