Ventimiglia, asfaltata la pista ciclopedonale a sbalzo (Foto)

Continuano, e sono a buon punto, i lavori per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclopedonale a sbalzo sul lungomare di Ventimiglia tra via Tacito e via Dante.

Si sta, perciò, per concretizzare l’opera pubblica voluta dall’amministrazione Scullino. "Stanno continuando i lavori di realizzazione della nostra bellissima ciclopedonale a sbalzo sul mare. Questa mattina hanno fatto l'asfalto per la ciclabile, ora mancano solo le mensole per la passeggiata mare. Prevedo che per dicembre possa essere finita" - commenta l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Sarà un chilometro di Belvedere sul mare, bellissimo e unico. Sarà il più bello della Liguria".

"Una soluzione pensata, progettata, finanziata e concretizzata dalla nostra amministrazione" - sottolinea Scullino - "E' una delle opere pubbliche più importanti dopo il porto, dopo il recupero del centro storico, dopo i tre parcheggi di circa 1300 posti auto, dopo il palazzo della salute e il centro anziani di via Vittorio Veneto. Per quanto riguarda la passerella, che tutti aspettano, era tutto pronto, bastava fare la gara ma l'amministrazione Di Muro non ha voluto prendere in considerazione il nostro progetto e, come immaginavo, tutto si è bloccato".