Sanremo: a novembre il tribunale si pronuncerà sul ricorso per il palazzetto dello sport, cresce l'attesa

Manca poco più di un mese al pronunciamento del tribunale di Imperia, che avverrà dopo l’accertamento tecnico preventivo, al fine di periziare i lavori eseguiti da Sicrea Cantieri al cantiere del palazzetto dello sport di Pian di Poma a Sanremo.

Dopo l’affidamento dei lavori al nuovo capogruppo mandatario, nel maggio scorso, ovvero la Giò Costruzioni srl di Sanremo (nuova mandante Tipiesse Spa di Villa D'Adda), c’è attesa sulla perizia che riguarda uno dei quattro punti contestati dalla Sicrea, tre dei quali già rigettati dal tribunale. Il soggetto finanziatore, lo ricordiamo, è naturalmente confermato nella Banca Iccrea Spa.

La Giò Costruzioni Srl di Sanremo è un’impresa già protagonista in passato della realizzazione di grandi opere come la riqualificazione del mercato annonario e il tempio crematorio. Oltre al problema della perizia era sorto anche quello degli aumenti dei costi, valutati in 2,7 milioni di euro.

Quando ripartiranno i lavori? Inizialmente si era sperato a settembre ma, secondo le informazioni raccolte, il perito si sarebbe preso un ulteriore mese di tempo per presentare la propria relazione al tribunale. Nei primi giorni di novembre, quindi, arriverà la decisione e, se questa sarà positiva per il Comune, i lavori potranno iniziare subito.

Quanto ci vorrà per terminare l’opera? I soliti ben informati parlano di un anno e mezzo, con un ritardo quindi consistente rispetto alle previsioni che, a questo punto, vedrebbe il taglio del nastro, non prima di metà 2025. Una attesa comunque ben accetta dalle società sportive che usufruiranno dell’impianti, visto che parliamo di un’opera che, nella città dei fiori, è attesa da circa 50 anni.

I lavori, lo ricordiamo sono iniziati il 10 gennaio del 2022 e l’opera doveva essere consegnata 400 giorni dopo, ovvero nel febbraio scorso. I problemi avuti con la Sicrea (secondo il Comune avrebbe condotto i lavori con un numero di operai limitato), hanno portato alla contestazione di un ritardo di circa 4 o 5 mesi sulla tabella di marcia. Nell’ottobre scorso, riscontrando un livello di avanzamento dei lavori pari al 15% del totale, contro il 70% previsto nel contratto, il Comune ha deciso per la risoluzione dello stesso. La Sicrea, come era prevedibile, non ha accettato la decisione di palazzo Bellevue, facendo ricorso.