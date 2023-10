Ventimiglia: migranti e Consiglio comunale ad hoc, l'opposizione si scaglia contro la maggioranza

“L'opposizione consiliare (che rappresenta una buona parte dei cittadini) non viene rispettata come dovrebbe”. Sono le parole dei gruppi consiliari di opposizione, che intervengono nuovamente sul fenomeno migranti e sulla richiesta di un Consiglio comunale.

“La politica si fa nei luoghi deputati – prosegue - e non sui giornali come piace a qualche consigliere di maggioranza. Una discussione seria sul tema immigrazione deve essere fatta per spiegare alla cittadinanza l'impegno attuale e futuro dell'amministrazione. L'amministrazione ha volutamente procrastinato la discussione fino all'arrivo del Ministro per trincerarsi dietro le possibili soluzioni che il medesimo ha fornito. Inutile e puerile il tentativo della maggioranza di creare divisioni nell'opposizione: tutti gli esponenti della minoranza, non solo il Pd, hanno sempre chiesto quello che ha ribadito il ministro Piantedosi: necessità di una dignitosa accoglienza per i migranti e più forze di polizia in città”.

“È inaccettabile – termina l'opposizione - questo atteggiamento autoritario e antidemocratico della maggioranza: noi siamo disponibili a collaborare, come proposto dal Sindaco, a condizione che si lavori nei luoghi deputati. Non è sufficiente un comunicato stampa, né apprendere dai giornali notizie, ma è necessario che l'amministrazione esprima formalmente la propria decisione nell'unica sede a ciò deputata, ovvero in seno al consiglio comunale”.