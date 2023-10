Taggia: rimpasto di giunta in vista per l'amministrazione di Mario Conio

A Taggia è alle porte un rimpasto di giunta. Da qualche tempo la voce girava nei corridoi del palazzo comunale ed a confermarla, a domanda diretta è stato lo stesso sindaco, Mario Conio.

"Ci stiamo lavorando - afferma il primo cittadino - ci vorrà ancora qualche giorno però ci tengo a chiarire fin da ora che la decisione è maturata esclusivamente per il bene della città e non per questioni politiche. Ci siamo resi conto che era opportuno correggere il tiro su alcuni ambiti e settori amministrativi, in un'ottica di miglioramento per i cittadini".

Bocche cucite su nomi e deleghe che saranno interessati dai movimenti. Al momento l'amministrazione comunale serra i ranghi e si trincera dietro il silenzio. I colloqui intanto vanno avanti nell'ufficio del primo cittadino.

Il rimpasto arriva a poco più di un anno dall'inizio del secondo mandato dell'amministrazione di Mario Conio. Difficile dire quale sia stato il motivo scatenante ma sono in molti a pensare che uno dei problemi da correggere sia nel settore dell'ambiente. Da diverso tempo Taggia registra un peggioramento delle condizioni di pulizia, con più segnalazioni all'ordine del giorno, in parte dettate anche da difficoltà tecniche legate alla gestione del servizio e risolte in corsa dalla azienda incaricata ma la percezione positiva da parte della cittadinanza è sensibilmente calata.

La delega all'ambiente appartiene all'assessore Daniele Festa: giovane geometra alla prima esperienza politica e chiamato ad occuparsi di uno dei settori più complessi, a Taggia come in qualsiasi altro comune. Se si configurasse questo scenario, quale potrebbe essere l'alternativa? Una persona di maggiore esperienza già in giunta o addirittura un assessore esterno.