Montegrosso Pian Latte: tutto pronto per la Festa della Castagna di domenica prossima

Mancano pochissimi giorni all'edizione 2023 di una delle Feste della Castagna più longeve del Nord Italia, quella di Montegrosso Pian Latte che, dal 1970 anima il piccolo borgo della Valle Arroscia nel secondo weekend di ottobre.

Tutta la comunità, dai più piccoli ai più anziani, attende con ansia da un anno all'altro l'avvicinarsi di ottobre per poter dare il proprio contributo nell'allestimento e nella realizzazione della festa, che, purtroppo, per cause di forza maggiore, negli anni della pandemia ed ancora nello scorso anno (a causa delle condizioni meteo avverse) aveva subito un grave stop.

Torna dunque quest'anno la Festa della Castagna con un programma fittissimo di appuntamenti, intrattenimenti e tantissime novità, concentrati tutti in domenica prossima dalle 11.