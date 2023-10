Ventimiglia: messaggi whatsapp del fidanzato per le tessere di partito, mozione contro l'Assessore Calcopietro

I consiglieri di opposizione a Ventimiglia hanno presentato una mozione urgente affinchè vengano ritirate tutte le deleghe affidate dal Sindaco all'Assessore Serena Calcopietro.

La richiesta è stata presentata in relazione ai messaggi audio whatsapp, inviati dal fidanzato dell’Assessore, Gianluca Ascheri, proponendo a più persone di tesserarsi al partito di Fratelli d’Italia, dichiarando, leggendo la trascrizione che “Del costo del tesseramento ci carichiamo noi della spesa. Quindi chiediamo il vostro aiuto”, parlando sempre al plurale.

“L'iniziativa del fidanzato – evidenziano i consiglieri - aveva la finalità di aumentare il ‘loro’ peso politico del partito per poi favorire l'Assessore alla candidatura alle prossime elezioni regionali nella lista di Fratelli d’Italia”. L'opposizione ritiene che la vicenda di pagamento di tessere da parte del partito in cambio di un voto ad una determinata persona, tradisca una modalità di concepire l'attività politica poco trasparente, un certo malcostume che porta a pensare che i soldi, per pagare le tessere, possano sostituire valori, ideali e programmi amministrativi.

“L'interesse manifestato da parte dell'Assessore Calcopietro ad entrare nel consiglio regionale dopo appena 4 mesi di incarico in Comune – terminano - tradisce la scarsa considerazione che la medesima ha dell'incarico che sta svolgendo ed il poco rispetto per i cittadini della città della quale è amministratrice”.

Contattato dal nostro giornale, l'Assessore Calcopietro ha confermato di voler rispondere alla mozione della minoranza nel prossimo Consiglio comunale.