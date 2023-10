Tre mezzi pesanti coinvolti in un incidente sulla A10 tra Imperia Ovest e Taggia

Incidente stradale, per fortuna senza feriti, questa mattina intorno alle 8.15 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Imperia Ovest e Taggia, in direzione del confine di Stato.

Secondo una prima ricostruzione sono tre i mezzi, tutti pesanti, ad essere rimasti coinvolti per cause ancora in via d’accertamento.

I conducenti sono rimasti illesi e, sul posto, sono intervenuti gli agenti della Polstrada e gli operai della A10. I mezzi sono stati rimossi e, per consentire i soccorsi, è stato instaurato momentaneamente un senso unico alternato. Il traffico dovrebbe tornare normale a breve.