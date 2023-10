Sanremo: un webinair sull'importanza della differenziazione didattica del metodo 'Montessori'

L’associazione ‘Montessori’ (Istituto Sanremo Levante) organizza un webinar per spiegare quanto sia importante prendere in considerazione il corso di differenziazione didattica con il metodo Montessori.

Per coloro che sono inseriti nella graduatoria MAD e in quelle GPS è possibile, seguendo l'intero corso ed adempiendo a tutte le richieste (album, tesina, osservazioni ed esame finale) come ‘Uditore partecipante’, conseguire una certificazione rilasciata da ‘Opera Nazionale Montessori’, con riconoscimento nelle graduatorie.

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 30 ottobre e il diploma rilasciato permette l’inserimento del titolo di differenziazione didattica Montessori all’interno delle graduatorie statali. Per informazioni: 391 1329907 o revellopaola@yahoo.it.