Italia delle Regioni, Toti: "Liguria regione che ha ottenuto più fondi del Pnrr" (Foto e Video)

C’è anche la Liguria all’Italia delle Regioni e Province autonome, che per questa seconda edizione di Torino ha messo al centro le infrastrutture: dalla mobilità alla logistica, dall’energia all’ambiente, dalla sanità all’innovazione, dalle reti della conoscenza a quelle delle ricerca.



“Per noi – ha sottolineato il presidente Giovanni Toti - è un tema fondamentale perché le infrastrutture della Liguria sono un asset importante del nostro paese. La nostra regione in Italia è prima per sistema portuale, dei traghetti e crocieristico”. “In Liguria - ha poi aggiunto - nei prossimi anni, arriveranno più investimenti che nel resto del paese: siamo la regione che ha ottenuto più fondi del Pnrr in rapporto al numero dei cittadini”.





“A livello nazionale - ha spiegato - Toti siamo i primi ad aver ottenuto un accordo sui fondi di sviluppo e coesione. Questo è accaduto perché abbiamo presentato al Governo solo progetti esecutivi, pronti alla cantierizzazione. Segno che i nostri Comuni, le nostre Autorità Portuali e la Regione stessa non hanno dormito, ma si sono preparati a mettere a terra i fondi. Il ministero dei Trasporti mi auguro stia lavorando per dare corso a quei progetti nel più breve tempo possibile: molte delle varianti Aurelia sono già in una fase avanzata di realizzazione. Il Terzo Valico era uno dei piatti forti del Pnrr, così come la diga del porto Genova: entro il 2026 dovranno essere pronti” ha concluso Toti.

Presente all’appuntamento di Torino anche l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, tra i protagonisti questo pomeriggio del tavolo “Per lo sviluppo”.ha osservato l’esponente della giunta Toti