Imperia: il Ministro Piantedosi arrivato in Prefettura, ora gli incontri con Scajola e i sindacati (Foto e Video)

Dopo il sopralluogo e gli incontri istituzionali a Ventimiglia, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è arrivato a Imperia in Prefettura.

Dopo un colloquio con il sindaco e presidente della Provincia Claudio Scajola ha partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo mentre, successivamente, è previsto anche un tavolo con i sindacati. In Prefettura è arrivato anche il vice Ministro Edoardo Rixi.

Prefettura di Imperia blindata con polizia locale, questura e carabinieri. Per ora non si registrano sit-in di protesta, come invece avvenuto nella città di confine. Al termine del comitato è previsto l’incontro del Ministro con i media.