Sanremo: organizzazione di fiere in città, per le proposte c'è tempo fino al 15 ottobre

Fissato il 15 ottobre il termine per presentare le proposte commerciali per l’organizzazione di fiere promozionali, storiche e straordinarie per il nuovo anno 2024.

Le domande contenenti le proposte dovranno essere trasmesse all’attenzione del Servizio Attività Produttive - Mercati via pec tramite l’indirizzo suap.sanremo@legalmail.it



La documentazione deve seguire le indicazioni previste dalla determina dirigenziale n.4251 del 27-09-2023 che qui si riassumono:

a) indicazione dati identificativi del richiedente circa generalità e posizione assunta nella Società/Consorzio/Associazione che rappresenta

b) atto costitutivo e statuto, se trattasi di Società o Associazione

c) dichiarazione relativa al possesso o, all’impegno a stipulare polizza assicurativa, per la copertura della responsabilità Civile derivante dall’organizzazione dell’evento

d) dichiarazione relativa alla predisposizione dei necessari documenti quali: piano di safety and security e planimetrie per l’esecuzione della proposta

e) denominazione della manifestazione e proposta di classificazione (manifestazioni straordinarie e fiere promozionali – manifestazione storica)

f) periodi e luogo di svolgimento (è ammessa l’indicazione di date e luoghi alternativi indicandone le priorità)

g) presentazione della manifestazione con indicazione della tipologia (alimentare, non alimentare, artigianale) descrivendo nel dettaglio gli allestimenti e le eventuali manifestazioni collaterali

h) indicazione del referente completo di numeri telefonici ed indirizzo pec da utilizzare per eventuali contatti, se diverso dal richiedente



L’elenco annuale delle manifestazioni commerciali per l’anno 2024 dovrà essere approvato in Giunta e trasmesso in Regione entro il 1 novembre 2023, come prescrive il Testo Unico regionale in materia di commercio.

Per la realizzazione dell'evento eventualmente approvato, dovrà essere richiesta l'occupazione di suolo pubblico.