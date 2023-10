Maxi sequestro di marijuana ad Apricale: la Polizia di Stato arresta il ‘coltivatore’

La Squadra Mobile di Imperia, coadiuvata da personale del Nucleo Carabinieri Forestali di Sanremo, nel corso di un servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha sequestrato un’intera piantagione di marijuana e diversi sacchi di infiorescenze, oltre che una tavoletta di hashish e due bilancini di precisione.

Le sostanze illecite erano nascoste dietro lo scudo di una regolare attività agricola dedita alla coltivazione ed alla vendita di cannabis sativa. Un migliaio le piante coltivate, ripartite in sei diversi campi e tutte sottratte alla disponibilità del coltivatore mediante il sequestro operato dal personale intervenuto. Le piante erano quasi pronte per essere raccolte e parte di esse già sistemate per l’essiccazione. Sono stati sequestrati anche circa 40 kg di marijuana già essiccata, pronta per la vendita.

Il coltivatore, un giovane di origini francesi trapiantato da pochi anni in Italia, è stato tratto in arresto e sottoposto ai domiciliari; misura convalidata nella giornata odierna dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Imperia. Sull’intera sostanza sono in corso accertamenti di laboratorio, volti a verificare la percentuale di THC presente.