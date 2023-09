70° Rallye Sanremo, la città dei fiori resta il cuore della gara con riordino e parchi assistenza

Niente da dire. Il fascino conquista tutti. È questo il motivo per cui Sanremo è sempre stata con le sue vie e le sue piazze il cuore pulsante del Rallye Sanremo. Fin dalle sue prime edizioni, quando si chiamava Rally dei Fiori e si correva con le berline di famiglia.

Per questo motivo gli organizzatori della settantesima edizione del Rallye Sanremo e della trentottesima edizione del Rally Storico hanno voluto riproporre la sosta dei riordini in Piazza Colombo, palcoscenico delle pedane di partenza e arrivo degli anni Sessanta. Quando a vincere la gara erano piloti del calibro di Franco Patria (con Alberto Orengo nel 1963) e Leo Cella che conquistò la vittoria in due edizioni (1965 e 1966) in una gara che già vedeva al via numerosi equipaggi stranieri (significativo il doppio successo dei coniugi Carlsson nel 1964 entrambi su SAAB 96 con Erik che vinse l’assoluta e la moglie Pat Carlsson Moss che si impose nella classifica femminile)

Piazza Colombo di Sanremo, in prospettiva di essere totalmente rinnovata e abbellita, sarà il giusto palcoscenico per ammirare le vetture del rally valido per il campionato italiano che lì sosteranno per il riordino di sabato prossimo a partire dalle ore 10.27 (visto il numero dei partecipanti è presumibile che l’ultima vettura lascerà la piazza verso mezzogiorno) per tornarvi nuovamente alle 14.44 del pomeriggio prima di affrontare le ultime prove speciali e salutare i vincitori alle 19.01 in Corso Imperatrice.

Anche i concorrenti del 38° Rally Sanremo Storico avranno la loro passerella in Piazza Colombo, con il riordino di sabato 7 ottobre, a partire dalle ore 14.44. senza dimenticare che Sanremo sarà la location dei parchi assistenza delle due gare sul Lungomare Italo Calvino e presso la Vecchia Stazione a partire da venerdì 29 settembre.