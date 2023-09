24° Rally delle Palme, trenta e lode: la gara, che partirà da Bordighera, scatta sabato prossimo

Se il voto trenta rappresenta la massima soddisfazione a livello universitario, i trenta iscritti al 24° Rally delle Palme rappresentano un traguardo molto soddisfacente per gli organizzatori di ACI Ponente Ligure. Se poi aggiungiamo la lode al voto, ecco quel pizzico di riconoscimento in più per gli studenti, che gli organizzatori della gara rivierasca hanno trovato nel riscontrare un livello concorrenti particolarmente elevato.

Tutti a rincorrere Sossella. Ad aprire la strada con il #1 sarà il vicentino Manuel Sossella, affiancato da Matteo Zaramella che ha deciso di portare sugli asfalti liguri la sua Hyundai i20 R5/Rally2 in preparazione della successiva partecipazione al Rally Città di Bassano gara conclusiva della CRZ-5 che rappresenta l’obiettivo del pilota veneto. A contendere il successo all’equipaggio della berlinetta coreana ci proveranno il pavese Flavio Brega, con il consueto Fabio Berisonzi sul sedile di destra della sua Škoda Fabia R5 #2 che torna a Bordighera dopo aver vinto la propria classe di appartenenza nel 2021.

A seguire l’equipaggio che raccoglierà il tifo degli appassionati locali con la sanremese Patrizia Sciascia e il torinese Piercarlo Capolongo al suo fianco sulla nuovissima Škoda Fabia RS Rally2 #3 curata da Balbosca, che cercherà di migliorare la seconda piazza conquistata al Sanremo Leggenda dello scorso anno. Altro equipaggio che avrà il supporto dei tifosi locali è quello formato da Elio Cortese, pilota ligure con licenza monegasca, alla sua quarta partecipazione al Palme (la prima risale addirittura al 1988) oltre a diciotto al Rallye Sanremo, che avrà al suo fianco sulla Škoda Fabia evo Rally2 #4 il ponentino Domenico Verbicara. Con il #5 saranno della partita Pasquale e Arianna Tarantino, anche loro su Škoda Fabia evo, che tornano sulle prove speciali dopo sei anni. La loro ultima gara fu il Sanremo Leggenda del 2017. Che vinsero.

I numeri del 24° Rally delle Palme. I trenta concorrenti del 24° Rally delle Palme si dividono in nove iscritti in Classe R5/Rally2, uno in N5, due R3, quattro in Rally4, uno in N3, due in Rally5, tre in A5, cinque in N2, uno in RS 1.6, e due in N1. Fra le marche più rappresentate la Škoda con la Fabia con otto concorrenti e la Peugeot con altrettanti equipaggi suddivisi fra 208 e 106, seguite dalla Renault Clio con sette iscritti (in tre classi diverse).

Il 24° Rally delle Palme entrerà nel vivo venerdì 28 settembre con le verifiche sportive presso il Grand Hotel Londra di Sanremo (ore 7.00 – 9.00) seguite dalle verifiche tecniche in programma venerdì in Lungomare Italo Calvino di Sanremo dalle 9.30 alle 11.30, cui farà seguito lo Shake Down a San Romolo dalle 12.31 alle 14.00. Sabato 30 settembre scenderanno in campo anche i cronometri con la partenza in Corso Italia a Bordighera alle ore 9.10 cui faranno seguito le sette prove speciali: Langan di 14,62 km (ore 10.34 e 15.16), Apricale di 5,09 km (ore 11.38), Bignone di 7,49 km (ore 11.58 e 16.35), Coldirodi di 5,46 km (ore 12.17) e Semoigo di 7,36 km (ore 16.15), con riordino in Piazza Colombo a Sanremo (ore 12.45) e Parco Assistenza in Piazzale Adolfo Rava alle ore 13.12. Dopo aver percorso 250,50 km di cui 62,13 di prove speciali i concorrenti faranno ritorno in Corso Italia a Bordighera per festeggiare tutti quelli che avranno la gioia di vedere il traguardo.

La classifica del 23° Rally delle Palme, Bordighera 15 ottobre 2022. 1) Sandro Sottile-Marco Nari, Škoda Fabia Rally5, in 42’20”2; 2. Fabio Federici-Erika Badinelli, Škoda Fabia Rally5, a 1’13”2; 3. Paolo Benvenuti-Jessica Michela Perli, Škoda Fabia Rally2 evo, a 1’42”3.