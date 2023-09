Sanremo: è morta stanotte a 95 anni Elsa Ausenda, suo il dono del nuovo monumento di corso Mombello

E’ morta questa notte a Sanremo Elsa Ausenda, 95 anni, vedova di Carlo Marco Renato, titolare per molti anni del negozio di armi e affini, in via Roma nella città dei fiori.

In ricordo del suo amato marito, nel 2018 ha voluto donare alla sua Sanremo il nuovo monumento alla Vittoria di corso Mombello, copia fedele dello storico originale utilizzato dal regime per farne cannoni durante la seconda guerra mondiale. Grazie a lei, il 2 giugno 2018 il nuovo monumento è stato inaugurato con una grandiosa e molto partecipata cerimonia organizzata dal Comune.

Nell'occasione la presenza del marito, Alpino e reduce dai campi di concentramento, è stata simbolicamente rappresentata dal suo cappello alpino portato in testa al corteo e presentato alla vedova al termine della cerimonia. In occasione delle feste patronali di quell'anno, su proposta della Famija Sanremasca, lei ed il marito, furono insigniti del titolo di ‘Cittadini Benemeriti’.

Elsa Ausenda, negli anni scorsi, ha anche regalato alcuni locali di via Martiri della Libertà alla Lilt. Il funerale sarà celebrato, domani alle 15.30, alla Concattedrale di San Siro. La Famija Sanremasca si unisce al dolore di amici e parenti: "Erano due persone esemplari e hanno dato un esempio straordinario per la nostra città".