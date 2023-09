Imperia senza padroni: lamentele dei cittadini sulla rumorosità della raccolta del vetro in orario notturno (Video)

Continua l’attività di ascolto e vicinanza ai problemi dei cittadini da parte di “Imperia senza Padroni”. Alcuni cittadini hanno lamentato, inviando tra l’altro anche un video, un’eccessiva rumorosità durante la raccolta del vetro eseguita in ore notturne.

Le lamentele provengono da residenti in zone periferiche della città, mentre lo stesso problema pare che non sia stato riscontrato nelle zone centrali. In un'ottica di attenzione alla qualità della vita dei cittadini e di collaborazione costruttiva con l'Amministrazione Comunale, il gruppo consiliare 'Imperia senza Padroni' continua a farsi promotore per la soluzione delle problematiche rappresentate dalla cittadinanza, rivolgendosi a chi di competenza affinché sia valutata la possibilità che la raccolta del vetro venga effettuata in orari meno invasivi per il riposo delle persone.

"Vogliamo esternare la nostra vicinanza e gratitudine - sottolinea il gruppo consiliare - a tutti gli operatori della De Vizia che con encomiabile solerzia e scrupolo si adoperano tutti i giorni per fornire un servizio all’altezza delle aspettative dei cittadini. Siamo consci che non si tratti di un lavoro agevole e per questo ne riconosciamo gli sforzi da parte di tutti i lavoratori del settore, compresi quelli dell’Amministrazione Comunale. Continueremo a sostenere e promuovere quelle iniziative che mirano a risolvere le problematiche sollevate dai cittadini di Imperia. Il nostro obiettivo è garantire che tutte le istanze vengano ascoltate ed affrontate in modo responsabile. Ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo di rappresentanti della comunità con coscienziosità, lavorando in sinergia con le autorità locali per garantire che Imperia sia una città dove è piacevole vivere".