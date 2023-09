Assicurazione moto in pista: come funziona e cosa c'è da sapere

Per molti appassionati di moto, l'esperienza di guidare in pista è un'emozione unica e senza prezzo: i circuiti da corsa offrono la possibilità di mettere alla prova le capacità di guida in un ambiente controllato e sicuro, ma è fondamentale comprendere che l'assicurazione moto, in pista, è un aspetto cruciale di cui tenere conto. In questo articolo esploreremo come funziona l'assicurazione moto quando si decide di scendere in pista e, soprattutto, l'importanza di sottoscrivere un'assicurazione moto per tutto l'anno, in grado di proteggere il centauro e il suo mezzo anche quando si circola su strada.

Come tutti sappiamo l’RC moto, obbligatoria per legge, offre la copertura per danni causati a persone o cose: quando questi danni, tuttavia, si verificano all’interno di una pista, la copertura dell’assicurazione moto si attiva solo in determinate circostante e solo se sono specificate nel contratto assicurativo. In particolare, bisogna distinguere due situazioni:

Se si scende in pista per una circolazione turistica riservata ai mezzi targati e assicurati , (meglio nota come track day) non tutte le compagnie prevedono la copertura in caso di sinistro. Per esserne certi occorre naturalmente consultare il set informativo, nella sezione “Esclusioni” o rivolgersi all’assistenza della compagnia con la quale si è assicurati .

Completamente diverso è il caso dell’ utilizzo di moto in pista per eventi e competizioni sportive : in questa particolare evenienza, infatti, l’assicurazione moto standard non risulta in nessun caso valida. La responsabilità in questo contesto è stabilita in base al regolamento interno dell'Autodromo, non al Codice della Strada. Per coprire questi rischi, è possibile stipulare una polizza assicurativa specifica, come la polizza "Kasko", che offre la copertura per i danni al proprio veicolo, anche in caso di colpa. Per ottenere copertura contro infortuni derivanti da incidenti all'interno di un Autodromo, è necessario iscriversi presso la Federazione Motociclistica Italiana ( FMI ) e acquistare una licenza per partecipare alle corse in pista. La copertura varia in base al tipo di licenza scelta e può comprendere sessioni di prove libere o estendersi alle competizioni.

Al di là della circolazione in pista, che rappresenta a tutti gli effetti un’eccezione alla normale circolazione, ricordiamo che stipulare un’assicurazione moto per tutto l’anno è fondamentale per muoversi in tranquillità e, soprattutto, per adempiere agli obblighi di legge.

In questo contesto ConTe.it rappresenta una scelta affidabile e conveniente per l’assicurazione moto: con una vasta gamma di opzioni di copertura e prezzi competitivi, ConTe.it può offrire la copertura adeguata al miglior prezzo rendendo ogni giorno in sella alla propria due ruote degno di essere vissuto a pieno, e sempre nella sicurezza e nel rispetto di tutti. La totale chiarezza e trasparenza, inoltre, rendono più semplice la vita del centauro che, in ogni momento, potrà accedere alle informazioni della propria polizza certo di ricevere risposte inequivocabili. Richiedere un Preventivo Assicurazione Moto è semplice e veloce: basta collegarsi al portale e inserire poche semplici informazioni sul veicolo e sul suo proprietario.

L’esperienza e reputazione nel settore assicurativo di ConTe.it la rendono una scelta ideale per chi cerca una polizza completa e affidabile per la propria moto, nonché un servizio clienti dedicato e professionale per garantire che ogni esigenza sia soddisfatta in modo tempestivo ed efficiente.