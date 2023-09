Il sindaco di Ventimiglia a Limone per il tunnel del Tenda "Fondamentale potenziare anche la ferrovia" (Video)

“Per noi è fondamentale riaprire il valido del Tenda ed avere un potenziamento ed una gestione migliore della parte ferroviaria”.

Lo ha detto il Sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, oggi a Limone Piemonte, in occasione dell’incontro di aggiornamento sui lavori di costruzione del nuovo tunnel di Tenda, alla presenza del vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, insieme ai sindaci della valle e i principali stakeholder istituzionali.

“Noi abbiamo tanti ventimigliesi con le seconde case a Limone – prosegue Di Muro - e che cercano di sfruttare le stagioni invernali ed estive. Senza dimenticare i tanti piemontesi che vedono alla nostra città e alla riviera ligure per le vacanze, soprattutto estive. Un’economia transfrontaliera interrotta dai danni provocati dalla tempesta ‘Alex’, che con fatica e in un cantiere difficile si stanno affrontando”.

“La presenza del vice Ministro Rixi – ha terminato Di Muro - ci fa ben sperare per fare in fretta e bene, riaprendo in sicurezza la strada per ridare viabilità ai nostri territori”.